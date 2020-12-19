20'inci kez düzenlene YGA Zirvesi bu yıl “Kanatlarını Dünyaya Aç” temasıyla dijital olarak gerçekleşti. Zirveyle ilgili konuşan YGA Başkanı Melike Aydın, "YGA Zirvesi’ni ilk kez dijital olarak yaptık ve bugüne kadarki en yüksek izlenme oranına ulaştık. İlk kez YGA Zirvesi’ne katılan gençlerle ilgili bir araştırma yaptık. FutureBright ile yaptığımız Gençlik Araştırması kapsamında YGA Zirvesi’ne katılan gençlerin, girişimciliğe ve geleceğe bakış açısını değerlendirdik” dedi.
Dr. Mehmet Öz, Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times’ın çok okunan yazarlarından Zainab Saibi, Bülent Eczacıbaşı, Vuslat Doğan Sabancı, Imperial College Profesörü Washington Ochieng’in de yer aldığı YGA Zirvesi, 133 konuşmacıyı ağırladı. Interaktif seansların yer aldığı zirvenin, 20 farklı ülkeden izlendiği kaydedildi.
Zirve kapsamında YGA ve FutureBright iş birliğiyle, YGA Zirvesi’ne başvuran 1200 genç ile yapılan Gençlik Araştırması sonuçları da açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin önceliği saygın bir firmada çalışmak değil. Gençler anlamlı bir iş yapmayı ve huzur içinde çalışabilecekleri bir iş ortamı arıyorlar. Çok para kazanmayı değil, kendilerini geliştirebilecekleri bir iş yapmayı tercih ediyorlar.
Gençlik Araştırması’nın diğer sonuçları ise şu şekilde açıklandı;
- Ankete katılan gençlerin yüzde 90’ı girişimci olmayı hayal ediyor.
- Gençlerin yüzde 77’si lise ve üniversitede aldığı eğitimin onları iş hayatına hazırlamadığını söylüyor.
- Gençler girişim kurarken en çok yol gösteren kişi ve finansal destek eksikliği çekiyor.
- Gençlerin yüzde 60’ı girişimlerini Türkiye’de, yüzde 40’ı ise yurt dışında kurmak istiyor.
Zirvede, teknolojide rol model kadınlar yetiştiren ve kadınların istihdamlarını sağlayan eğitim teknolojisi girişimi Up School’un da lansmanı yapıldı.
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