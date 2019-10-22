Gaz sancısı birçok insanın hatta bebeklerin en büyük sorunudur. Çoğu zaman önemsenmeyen gaz sancıları süreklilik arz ediyorsa ve denenen tüm yöntemlere rağmen geçmiyorsa dikkate alınmalı ve doktora başvurulmalıdır. Peki, gaz sıkışması ve nasıl çıkarılacağı konusunu merak ediyorsanız cevaplarını makalemizde sizler için derledik.
Sürekli Gaz Çıkarmak Neden Olur?
Yetişkinlerde gaz çıkartma oranı %13 ile 21 arasındadır. Gaz, sindirim sürecinin normal bir parçasıdır aslında. Buna karşılık, gaz bağırsaklarda birikirse ve onu atamazsanız sancı, ağrı ve rahatsızlık hissi olur. Gaz sancısı, şişkinlik ve yellenme sıklığı, ishale veya kabızlığa neden olan herhangi bir şey tarafından şiddetlenebilir.
Gaz Çıkarmanın En Sık Bilinen Nedenleri
- Aşırı yeme
- Çok çiğneme
- Sakız çiğnemek
- Sigara içmek
- Bazı yiyecekler
- Yiyecekleri tüketirken hızlı yemek hava yutmanıza neden olacak ve bu durumda gaz sancınızın olmasına sebep olacaktır.
- Yüksek lifli gıdalar
- Çok yağlı yiyecekler
- Gazlı içecekler
- Kızarmış ve baharatlı yiyecekler
- Düşük karbonhidrat ve şekersiz ürünler içinde yaygın olarak bulunan suni içerik maddelerini yani tatlandırıcıları kullanmaktan kaçının
- Fasulye, nohut ve mercimek gibi kurubaklagiller
- Turp, Brüksel lahanası, karnabahar ve brokoli gibi turpgillerden olan sebzeler
- Erik
- Kuru erik suyu
- Süt, peynir ve diğer süt ürünü gruplarındaki laktoz içeren besinler
- Sindirimi zor olabilen sarımsak ve soğan besinler
Gaz Sıkışmasından Kurtulmanın Yolları Gaz Çıkaramıyorum Ne yapabilirim?
- Gaz çıkarmanın en etkili yollarından birisi olan ve ilki olarak akla gelen, bir kanepe veya yatağa cenin pozisyonunda yatmaktır. Bu şekilde en az 15 - 20 dakika kadar kalmanız büyük ölçüde rahatlamanıza sebep olacaktır.
- Nane çayı, papatya çayı, sinameki otu çayı
- Elma sirkesini su ve çay gibi bir içecek ile inceltip yemeklerden hemen önce ve günde 3 defa bu karışımı için.
- Fiziksel aktivite her zaman sıkışan gazın çıkmasında yardımcı bir etkendir. Eğer bu tip gaz sorunları sürekli yaşıyorsanız düzenli olarak hareketli bir yaşam tercih etmeniz ve egzersiz yapmanız gerekir
- Karanfil yemeklerde kullanılabilen bir bitkidir. Karanfil yağı, sindirim enzimleri üreterek şişkinliği ve gazı azaltmaya yardımcı olacaktır. Bunun için bir bardak suya birkaç damla ekleyin ve yudum yudum için.
- Bağırsaklarınızı Çalıştırın: bol bol ılık su tüketin ve asla tuvaletinizi yapmak için illa evde olmayı beklemeyin, dışarıda da olsa asla tuvaletinizi tutmayın zira atılamayan dışkı gazın daha çok sıkışmasına ve daha çok gaz üretilmesine sebep olacaktır. Gaz sancınız fazla olduğu zamanlarda tuvalete çıkmayı deneyin ancak kendinizi zorlamayın, ıkınmayın
- Bitki Çaylarından Yardım Alın: Kronik ishaliniz olmadığı takdirde bitki çaylarında yardım alabilirsiniz. Özellikle zencefil çayı, nane çayı, papatya çayı, anason çayı, enginar çayı, rezene çayı, dereotu çayı, fesleğen çayı, frenk kimyonu çayı ve kimyon çayı gaz sancısını dindirmek ve gaz atmak için son derece faydalıdır.
- Karnınıza Sıcak Kompres Yapmayı ihmal etmeyin: Sıcaklık hem psikolojik olarak rahatlatıcıdır hem de karnınızdaki kasların gevşeyerek karın ağrınızın dinmesini ya da hafiflemesini sağlamaktadır. Bir sıcak su torbası, ısı bandı veyahut sıcak havluyu karnınıza yerleştirin ve bekleyin. Sıcaklık gazın bulunduğu terden yayılarak hafiflemesine, daha rahat hareket etmesine ve vücuttan atılmasına da yardım edebilir. Sıcak su torbasını ise direkt olarak cilde temas ettirmeyin, pamuklu bir beze sararak koyun.
- Bel bölgesini tamamen saran ve çok sıkan giysiler, elbiseler çıkarılmalı ve o alan rahatlatılmalıdır. Ayrıca yüz üstü uzanılarak bütün vücudun gevşemesi sağlanarak kişinin rahatlanması gerekir. Bir başka kişinin, sırtınıza ve bel çevrenize yukarıdan aşağı doğru masaj yaparak, gazın çıkmasını sağlaması gereklidir. Ayrıca masaj gazın dışarı atılmasını kolaylaşır. Bir anlamda bu durum da bebeklerin gazının çıkarıldığı duruma benzer bir eylemdir.
Gaz Sıkışmasının sık Olmasını Engelleme Yolları Nelerdir?
- Her yemekte oturun ve yemeğinizi yavaş yiyin.
- Yemek yerken ve konuşurken acele etmeyin ve hava yutmamaya dikkat edin.
- Sakız çiğnemeyi azaltın hatta gaz sancınız sık oluyorsa sakız çiğnemeyi bırakın.
- Soda ve bu gibi gazlı içeceklerden gazınız yok iken uzak durun..
- Sigara içmekten kaçının.
- Her yemekten sonra mutlaka yürümek gibi rutin egzersizler oluşturun ve bu kurala mutlaka uyun.
- Gaza neden olan yiyeceklerden en azından bir süreliğine uzak durmaya çalışarak perhiz yapın.
- İçecekleri pipetle içmekten kaçının.
- Aşırı stres, mide ve bağırsakta şişkinlik yapabilir bu sebeple stresten uzak durun.
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