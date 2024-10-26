Bölgesel şişlikler (ödem)

Yeterli protein almadığınızın en yaygın belirtilerinden biri, özellikle karnınızda, bacaklarınızda, ayaklarınızda ve ellerinizde şişliktir. Kanınızda dolaşan proteinler dokularınızda sıvı birikmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak birçok şey ödeme neden olabilir, bu nedenle daha ciddi bir durum olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danıştığınızdan emin olun.