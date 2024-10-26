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        Haberler Bilgi Yaşam Yeterli protein almadığınızın işaretleri nelerdir?

        Protein eksikliğinin zararları nelerdir? Protein ihtiyacını hangi besinlerden karşılarız?

        Vücutta yaşanabilecek olası bir protein eksikliği durumu, çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir. Böyle bir durumda, protein eksikliğinin tam olarak neden kaynaklandığının bilinmesi, problemin teşhisi ve tedavisi açısından oldukça önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:00
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        • 1

          Çeşitli sebeplerden dolayı vücudumuzda oluşan protein eksikliği, birçok hastalığa da neden olabilir. Dengesiz beslenme, yetersiz gıda alımı veya emilim sorunlarından kaynaklanan protein eksikliği sorununun belirtilerine birlikte bakalım.

        • 2

          Günlük protein ihtiyacı nedir?

          Hareketsiz bir yaşam tarzı olan ortalama bir yetişkin, vücut ağırlığının %0,8’i kadar protein tüketmelidir. O yüzden ortalama hareketsiz bir erkeğin (70 kg ağırlığında) günde yaklaşık 56 gram protein ve ortalama bir kadının (57,5 kg ağırlığında) yaklaşık 46 gram protein almalıdır.

        • 3

          Yeterli protein almadığınızın en yaygın belirtileri

          Ruh hali değişiklikleri

          Beyniniz hücreler arasında bilgi aktarımı için nörotransmitter adı verilen kimyasalları kullanır. Bu nörotransmitterlerin çoğu proteinin yapı taşları olan amino asitlerden oluşur.

        • 4

          Bu nedenle diyetinizde protein eksikliği, vücudunuzun bu nörotransmitterlerden yeterince üretemeyeceği anlamına gelebilir ve bu da beyninizin çalışma şeklini değiştirir. Örneğin, düşük dopamin ve serotonin seviyeleriyle kendinizi depresif veya aşırı agresif hissedebilirsiniz.

        • 5

          Bölgesel şişlikler (ödem)

          Yeterli protein almadığınızın en yaygın belirtilerinden biri, özellikle karnınızda, bacaklarınızda, ayaklarınızda ve ellerinizde şişliktir. Kanınızda dolaşan proteinler dokularınızda sıvı birikmesini önlemeye yardımcı olur. Ancak birçok şey ödeme neden olabilir, bu nedenle daha ciddi bir durum olup olmadığını kontrol etmek için doktorunuza danıştığınızdan emin olun.

        • 6

          Zayıflık ve yorgunluk

          Araştırmalar, sadece bir hafta boyunca yeterli protein tüketmemenin, özellikle 55 yaş ve üzeriyseniz, duruşunuzdan ve hareketinizden sorumlu kasları etkileyebileceğini gösteriyor.

        • 7

          Zamanla, protein eksikliği kas kütlenizi kaybetmenize neden olabilir, bu da gücünüzü azaltır, dengenizi korumanızı zorlaştırır ve metabolizmanızı yavaşlatır. Ayrıca hücreleriniz yeterli oksijen almadığında anemiye yol açabilir, bu da sizi yorgun yapar.

        • 8

          Yavaş iyileşen yaralar

          Protein eksikliği çeken kişiler genellikle kesik ve sıyrıklarının iyileşmesinin daha uzun sürdüğünü fark ederler. Aynısı burkulmalar ve egzersizle ilgili diğer kazalar için de geçerli gibi görünüyor. Vücudunuzun yeterli kolajen üretmemesinin bir başka etkisi olabilir. Bağ dokularında ve cildinizde bulunur. Kanın pıhtılaşması için proteinlere de ihtiyacınız vardır.

        • 9

          Vücut direnci

          Kanınızdaki amino asitler, bağışıklık sisteminizin virüsler, bakteriler ve toksinlerle savaşmak için beyaz kan hücrelerini aktive eden antikorlar üretmesine yardımcı olur. Sizi sağlıklı tutan diğer besinleri sindirmek ve emmek için proteine ​​ihtiyacınız vardır. Ayrıca proteinin bağırsaklarınızdaki hastalıkla savaşan "iyi" bakteri seviyelerini değiştirebileceğine dair kanıtlar da vardır.

        • 10

          Protein ihtiyacını karşılayan besinler nelerdir?

          Protein hangi besinlerde var sorusu sağlıklı yaşamak isteyen herkesin araştırdığı bir konudur. Proteinler hayvansal ve bitkisel olmak üzere iki gruba ayrılır.

        • 11

          Hayvanlar protein kaynakları

          - Süt

          - Yumurta

          - Tavuk

          - Ton balığı

          - Yoğurt

        • 12

          Bitkisel protein kaynakları

          - Soya

          - Nohut

          - Esmer pirinç

          - Ispanak

          - Brokoli

          - Karabuğday

          - Kinoa

        • 13

          Vegan ve vejetaryenler için protein kaynakları

          - Soya fasulyesi

          - Kuşkonmaz

          - Enginar

          - Yulaf

          - Çavdar

          - Kaju

          - Ceviz

          - Badem

          - Tofu

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