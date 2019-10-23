Söylenecek çok söz olmakla birlikte şu an hiçbir kelime kalmadı söylenecek... O Evladım, canım, kanım... Dün son yolculuğuna uğurladık Max'i... Gözünü açtığında beni gördü, son nefesinde de kucağımdaydı... Bana, bize, bu ülkeye yaşattıkları ve kattıkları için; dostluğu, kardeşliği ve evlatlığı için Max’e sonsuz teşekkür ederim. İyi ki bizim oğlumuzdun, huzur içinde uyu...