Yeşim Salkım'ın Bodrum isyanı
Şarkıcı Yeşim Salkım, "Arkadaşlar! Çok açık söylüyorum, sözüme güvenin, Bodrum bitmiş" dedi
- 1
Yeşim Salkım, son dönemde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum hakkında tepkisini dile getirdi.
- 2
Şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Arkadaşlar! Çok açık söylüyorum, sözüme güvenin. Bodrum bitmiş. Bir gün su bir gün elektrik kesintisi, bitmek bilmiyor.
- 3
İş yerleri büyük sıkıntıda. Para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılığı geç, o zaten korkunç da yollar, her yer kazılmış. Yeni gelen başkan, yaşı küçük ya heyecanlı 'hemen yapayım' demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu.
-