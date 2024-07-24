Yeşim Salkım'ın Bodrum isyanı

İş yerleri büyük sıkıntıda. Para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılığı geç, o zaten korkunç da yollar, her yer kazılmış. Yeni gelen başkan, yaşı küçük ya heyecanlı 'hemen yapayım' demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu.