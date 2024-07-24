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        Haberler Magazin Yeşim Salkım'ın Bodrum isyanı - Magazin haberleri

        Yeşim Salkım'ın Bodrum isyanı

        Şarkıcı Yeşim Salkım, "Arkadaşlar! Çok açık söylüyorum, sözüme güvenin, Bodrum bitmiş" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:43
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        • 1

          Yeşim Salkım, son dönemde fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Bodrum hakkında tepkisini dile getirdi.

        • 2

          Şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Arkadaşlar! Çok açık söylüyorum, sözüme güvenin. Bodrum bitmiş. Bir gün su bir gün elektrik kesintisi, bitmek bilmiyor.

        • 3

          İş yerleri büyük sıkıntıda. Para yok, herkes iş bırakıyor. Pahalılığı geç, o zaten korkunç da yollar, her yer kazılmış. Yeni gelen başkan, yaşı küçük ya heyecanlı 'hemen yapayım' demiş ama olan bizim arabaların ön takımlarına oldu.

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