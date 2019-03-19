19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2. Sayfa programına konuk oldu. Bozoğlu, kilo vermek için tüp mide ameliyatı olmuştu. Kısa sürede fazlalıklarından kurtulan ünlü oyuncu zayıflama sürecini anlattı. İşte Bozoğlu'nun o açıklamaları:
"52'Yİ GÖRDÜM"
O Hayat Benim'de yaşlı görünmem gerekiyordu. Hiç durmadan yedim. 110 kiloya kadar çıktım. Yüzleşme'nin görüşmeleri başladığında 58-59 kiloydum. Biraz rolün enerjisinden 52'yi gördüm.
Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz günlerde kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:
"BABAM BENİ TANIMADI"
Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti ’Baba ben buradayım’ dedim. Öyle tanıdılar.
"KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"
Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum, ama bunu sadece kilo ile bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha dişi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm, toplamda 52 kilo verdim.
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