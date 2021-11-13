Yeşilyurt: 0 - Eczacıbaşı Dynavit: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Recep Karakoç, Tuncay Sevim

Yeşilyurt: Burcu Yönder, Strumilo, Bilge Paşa, Ceren Kapucu, Derin Ezgi Taşdemir, Veltman (Pınar Atasever, Nilsu Şen, Neslişah Akar, Nazlı Eda Kafkas, Elisa Tuana Köse)

Eczacıbaşı Dynavit: Fatma Şekerci, Merve Atlıer, Thompson, Adams, Heyrman, Elif Şahin (Zeynep Palabıyık, Beyza Arıcı)

Setler: 17-25, 20-25, 18-25

Süre: 78 dakika (23, 29, 26)

Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit, ligde 7. galibiyetini aldı. Yeşilyurt ise 9. yenilgisini yaşadı.