Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre vicdansız hırsızlar Şenlikköy Yeşilköy’de ki mahalleye döşenecek iki bin metre kabloyu kestiler. Değeri tam 1 milyona yakındı ama o hırsızlar kabloları hurdacıya 75 bin liraya sattılar.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre o hırsızlar Bakırköy asayiş büro ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ele geçirilen kablolar ise şirkete teslim edilecek.