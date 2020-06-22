Tüm vatandaşları ormanların güzelliklerini görmeye ve kano turu yapmaya davet eden Bilgin, "İğneada'ya bir kez gelen bir daha kopamıyor. Bu güzellikleri görmek ve yaşamak gerekiyor. Özellikle ormanları kano ile gezmek insana ayrı bir keyif veriyor. Ormanlarımız dünyada eşine rastlanılamayacak kadar güzel" dedi.