AA'nın haberine göre, bugüne kadar en beğenerek oynadığı filmlerden birinin Türkan Şoray ile oynadığı "Asiye Nasıl Kurtulur" olduğunu dile getiren usta oyuncu, "Benim hocam Yılmaz Güney'di. Güney, beni ilk olarak Filiz Akın'ın da oynadığı 'Umutsuzlar' filminde oynatmıştı. Hatta ilk defa Türk sinemasında jön ölmez diye bir şey vardı. Jön gelir kötü adamı yok ederek, kızı alıp giderdi. Yılmaz Güney bunu yıktı. Kendisini o filmde öldürtmüştü." ifadelerini kullandı.