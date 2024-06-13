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        Haberler Magazin Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri

        Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı

        Hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Murat Soydan, Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan, yaptığı açıklamada; "Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi... Kollarımda öldü. O sevilen bir insandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 13:45 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:27
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        Yeşilçam'ın jönüne veda
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        Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, salı günü vefat etti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan; "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duyurdu.

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Murat Soydan, Ataköy 5'inci kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        "ANİ KALP KRİZİYLE KOLLARIMDA ÖLDÜ"

        Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan; "Muhteşem bir insandı. 43 yıllık eşiyim. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz ve Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserler bıraktı. Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi... Kollarımda öldü. O sevilen bir insandı" dedi.

        Kızı Mehveş Soydan ise duygularını; "Hepimizin başı sağ olsun. Onun kızı olduğum için gurur duyuyorum. Mekânı cennet olsun. Babamın ismini her zaman yaşatacağız"şeklinde dile getirdi.

        Murat Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Soydan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

        "GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ"

        Murat Soydan'ın meslektaşı ve dostu Nuri Alço, "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yılı yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürüz. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı." Sinema sektöründen cenaze namazına katılımın az olmasına da değinen Alço, şunları söyledi; "Bütün Yeşilçam’ın burada olması lâzımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lâzımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.”

        "ÇOK DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

        Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

        200'den fazla filmde ve TV dizisinde rol alan Murat Soydan, 'Zulüm" adlı filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' kazandı.

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        #Murat Soydan

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