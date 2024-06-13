Yeşilçam'ın unutulmaz jönü Murat Soydan, son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının efsane isimlerinden Murat Soydan, salı günü vefat etti. 83 yaşındaki Soydan'ın acı haberini kızı Mehveş Soydan; "Canım babamı kaybettik. Başımız sağ olsun" şeklinde duyurdu.

Murat Soydan'ın eşi Uğurgül Soydan; "Muhteşem bir insandı. 43 yıllık eşiyim. Çok büyük bir kayıp. Ailemiz ve Türk milletinin başı sağ olsun. Güzel eserler bıraktı. Eserleriyle anılacaktır. 11 Haziran sabahında ani kalp krizi... Kollarımda öldü. O sevilen bir insandı" dedi.

Murat Soydan'ın ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze namazına, ünlü oyuncunun yakınları ve meslektaşları katıldı. Soydan'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"GENÇ NESİL HEP BÖYLE HAYIRSIZ"

Murat Soydan'ın meslektaşı ve dostu Nuri Alço, "Murat abi çok değerli sanatçıydı. Çok güzel bir dostumdu. 50 yılı yakın bir dostluğumuz vardı. Ailece görüşürüz. Birçok filmde de beraber oynadık. Güzel anılarımız var. Kendisi hiçbir insanı kırmayan, Yeşilçam'da bir yeri olan çok güzel bir insandı." Sinema sektöründen cenaze namazına katılımın az olmasına da değinen Alço, şunları söyledi; "Bütün Yeşilçam’ın burada olması lâzımdı. Murat’ın babasının da burada cenaze namazı kılınmıştı. Kendi isteği de burasıydı. Belki Ataköy uzak diye gelmemişlerdir ama belli noktalardan arabalar kalkıyordu. Herkesin gelmesi lâzımdı. Genç nesil hep böyle hayırsız zaten. Tatildelerdir onlar şimdi.”

"ÇOK DEĞERLİ BİR BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "83 yıllık bir yaşama muhteşem filmler sığdırmış çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Daha önce kaybettiğimiz büyükler gibi hepimizin onlara borcu var. Çok güzel hatıralar bıraktılar ve duygular yaşattılar. Müthiş bir kültür oluşturdular hepimiz için. Bugün dizi, filmleri yapıyorsak oralardan çok ilham aldık. Hepsinin mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

200'den fazla filmde ve TV dizisinde rol alan Murat Soydan, 'Zulüm" adlı filmindeki rolüyle 1972'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü' kazandı.