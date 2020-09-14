Yeşilçam'ın ünlü yalısıyla ilgili sürpriz karar

Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, “Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.