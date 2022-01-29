Yeşilay’dan ebeveynlere kritik uyarılar!

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Ara tatilin verimli ve keyifli geçmesinin çocuklar ile gençler için önemine değinen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Yarıyıl tatilinin başladığı bugünlerde çocukların ve gençlerin tatilde zamanını dengeli bir şekilde geçirmesini sağlamak konusunda ebeveynlere sorumluluk düştüğünü belirtmek istiyoruz" dedi.

TEKNOLOJİNİN KONTROLSÜZ KULLANIMI HEM BEDEN HEM RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeşilay olarak, teknolojinin kontrolsüz kullanımının kişiyi hem beden hem ruh sağlığı açısından olumsuz etkilediğini biliyoruz. Bu noktada beden ve ruh sağlığı yerinde, sağlıklı yaşam bilincine sahip bir neslin yetişmesi için hepimize sorumluluklar düşüyor. Bilgisayarda oyun oynamak ve ekranda bir şeyler üreterek farklı aktivitelere zaman ayırmak çocukların gelişimi için önemli olmakla birlikte bu zaman kontrol altına alınmalı; teknoloji bağımlılığına yol açacak düzeylere çıkmaması için dengelenmeli. Çocuklar kendilerini geliştirecek aktiviteler edinerek arkadaşlarıyla sosyalleşmeli. Bu tür verimli bir dinlenme beraberinde yeni okul döneminde çocuklara ve gençlere başarı getirecektir.”

EBEVEYNLERE TAVSİYELER

Ebeveynlere yarıyıl tatili için kontrollü teknoloji kullanımı sağlayan öneriler:

* Boş zamanlar oluşturarak açık havada zaman geçirebilirsiniz. Çeşitli spor faaliyetleriyle eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

* Çocuklar can sıkıntısı veya olumsuz duygular hissettiklerinde teknolojik cihazlara yönelmek isteyebilirler. Bu noktada, çocuklarla sohbet edebilir, duygularını paylaşmalarına yardımcı olmaya ve alternatifler sunmaya çalışabilirsiniz.

* Ailece teknoloji kullanımına karşı alternatif etkinlik listesi oluşturabilirsiniz; yapılabileceklerinizi küçük kağıtlara yazıp bir kutuya veya kavanoza koyup içlerinden seçerek ilerleyebilirsiniz. Sessiz sinema, sandalye kapmaca, kutu oyunu oynama, ailece kendi gazetenizi çıkarma veya haber bülteninizi sunma, gözü kapalı resim çizmeyi deneme, sırayla ekleme yaparak bir hikâye oluşturma gibi aktiviteler bunlardan birkaçı olabilir.

* Bilgisayarda geçirilen süre, boş zamanlar, etkinlikler, ev içi sorumluluklar ve yemek saatlerinin yer aldığı günlük/haftalık tablolar oluşturarak, zamanı nasıl kullanacağınızı kontrol edebilirsiniz.



* Yarıyıl tatilinde ailece kendinize yeni bir hobi edinebilir, yeni bir şey öğrenmek veya üretmek için hedefler koyabilirsiniz. İnternet yeni bir şeyler öğrenmek için harika seçenekler sunar; dans etmekten dil öğrenmeye, kodlamadan resim çizmeye, animasyon videolar üretmekten beste yapmaya pek çok beceri kazanabilir, öğrendiklerinizi birbirinizle paylaşabilir, belki ailece bir proje üretebilirsiniz.



* İnternet kullanımı hakkında çocuklarınızla konuşarak, internetin nasıl, ne zaman ve nerede kullanılabileceğine dair kurallar oluşturabilirsiniz. İnternette ona rahatsızlık veren bir içerikle karşılaştığında size danışabileceğini ve yanında olacağınızı belirtebilirsiniz.

* Çocuğunuzla tanımadığı kişilerle paylaşmaması gereken bilgilerin neler olduğu hakkında konuşabilirsiniz. Örneğin; doğum tarihini, ev adresini ya da hangi okulda okuduğunu sizin tanıdığınız yakın arkadaşları ya da akrabalarınızın dışında kimsenin bilmesine gerek olmadığını anlatabilirsiniz.



* İnternette karşısına çıkan her bilginin doğru olmayabileceğini çocuğunuza anlatabilir; bu sayede doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edebilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bunun için doğru bilgilerin yer aldığı videoları birlikte izleyebilir, doğru kanallardan örnekler verebilirsiniz.

* Çocuğunuz teknolojik aletlerle zaman geçirirken birden kapatmak veya elinden almak çocuğun öfkelenmesine ve devam etmek için daha fazla ısrar etmesine neden olabilir. Bunun yerine çocuğa oyunu bırakması için kısa ve belli bir süre tanıyabilirsiniz. Örneğin, anlaştığınız süre üzerinden “10 dakika kaldı, 5 dakika kaldı” gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz.



* Dijital iyilik halini yükseltmek için çocuğunuzla birlikte teknolojiden uzak zaman aralıkları belirleyebilirsiniz. Süre ve saatine birlikte karar vereceğiniz bu zaman dilimlerinde telefonunuzu veya bildirimlerinizi kapatabilir, teknolojiden uzaklaşabilirsiniz.