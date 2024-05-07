Yeşil şifa: 10 adımda evde aloe vera yetiştirme rehberi!
Aloe vera bitkileri tropik bölgelere özgüdür, fakat çeşitli iklimlerde sıklıkla ev bitkisi olarak yetiştirebilmektedir. Bir aloe vera bitkisine bakmak temel prensipleri bildikten sonra kolaydır. Küçük bir çabayla, aloe veranızın uzun süre yaşamasını ve büyümesini sağlayabilirsiniz! İşte, 10 adımda evde aloe vera bakma rehberi!
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Aloe vera bitkisi, hem dekoratif hem de şifa kaynağı olarak evlerde sıkça tercih edilen bir bitkidir. Kendi aloe vera bitkinizi yetiştirmek hem keyifli bir uğraş olabilir hem de doğal şifalı özelliklerinden maksimum fayda sağlamanıza yardımcı olabilir. Sizin için evinizin konforunda kolayca uygulayabileceğiniz 10 adımda aloe vera yetiştirme yöntemlerini derledik. İşte detaylar...
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1. TEMEL BAKIM SAĞLAMA
Bitkiyi güneşli bir yere koyun. Evinizdeki güneşli bir mutfak penceresi ya da güneşli başka bir yer aloe vera bitkisi için mükemmeldir. Ayrıca aloe vera doğrudan güneş ışığı almayan alanlarda açar.
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2. TEDBİRLİ SULAMA
Aloe bitkileri fazla suya ihtiyaç duymazlar. Yüzeyin en az 5 cm altında olacak şekilde toprak kuruyana bekleyerek sulayın. Süzgeç deliklerinden su geldiğinde bırakın. Eğer bitkinizi yeni bir saksıya alıyorsanız sulamadan önce biraz bekleyin. Suyu almadan önce köklere ve toprağa alışmasına zaman tanıyın.
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3. BÜYÜME MEVSİMİ BOYUNCA GÜBRELEYİN
Nisan'dan Eylül'e kadar eloe kuvvetlice büyür. İsterseniz bu aylar boyunca iki kez biraz gübre vererek yardımcı olabilirsiniz. Kış boyunca gübreleme yapmanıza gerek yok.
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4. BÖCEKLERE DİKKAT EDİN
Unlu bitler gibi aloe bitkisinin hayranı olan birkaç haşere türü vardır. Bu böcekler düz ve kahverengi ya da bronzdur ve aloe bitkilerinden bitki özü emmeyi severler. Onları önlemek için aloe bitkinizin üzerinde doğal, zehirsiz bir haşere ilacı kullanabilirsiniz.
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5. SAKSIYI KONTROL EDİN
Aloe bitkileri genelde onları ilk kez satın aldığınızda hafif ve küçük plastik saksıların içinde bulunur. Aloenin yıllarca dayanmasını sağlamak için saksısını daha fazla boş yeri olacağı daha büyük bir saksıyla değiştirmek iyi bir fikirdir. Eğer aloe zaten altta delikleri bulunan, sağlam bir toprak saksının içindeyse, saksısını değiştirmeniz şart değil.
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6. KAKTÜS KARIŞIMI KULLANIN
Diğer kaktüsler gibi aloe de kuru, kumlu toprağı tercih eder ve sürekli bol nemli toprağın içerisinde iyi büyümez. Kaktüsler veya sukulentler yani sularını depolayan ve köklerinin nemli olması yerine kuru olmasını tercih eden bitkiler için özellikle yapılmış bir karışım satın almak için bahçe ürünleri mağazasına başvurabilirsiniz.
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7. BİTKİNİN KÖKÜNDEN DAHA BÜYÜK BİR SAKSI SEÇİN
Kök topu, aloe bitkisinin köklerinin ve tabanındaki toprağın karışımından oluşur. Aloe yayılmayı ve büyümeyi sever, bu yüzden bitkine bolca yer veren büyük bir saksı seçmelisiniz. Süzgeç delikleri olan kil bir saksı ve suyu tutmak amacıyla altına yerleştirmek için bir tabla alabilirsiniz. Ayrıca, saksının suyun içinde kalmamasını sağlayın çünkü suyun süzülebilmesi gerekecek.
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8. BİTKİYİ TAM ORTALAYACAK ŞEKİLDE EKİN
Saksıyı kısmen toprakla doldurun, sonra aloenin kök topunu tam ortaya olacak şekilde koyun. Yaprakların tabanına gelene kadar kök topunun etrafına daha fazla toprak yerleştirin. Aloe bitkisini yerinde tutmak için ellerinizle hafifçe vurun.
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9. TOPRAĞIN ÜSTÜNE ÇAKIL TAŞI DAĞITABİLİRSİNİZ
Bu nemi içeride tutmaya ve aloenin doğal ortamını yaratmaya yardımcı olacaktır. İsteğinize göre herhangi bir çeşit küçük çakıl taşı, taş veya deniz kabuğu seçebilirsiniz. Bitkinin tabanındaki toprağa doğru taşları hafifçe bastırın.
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10. BEBEKLERİ BÜYÜTÜN
Ana bitkiden filizlenen küçük aloe bitikileri görebilirsiniz. Oluşumu tamamlanmış bir bebek gördüğünüzde, bir bıçakla keserek onu anne bitkiden ayırın. Bunu yaparken kökleri koparmamaya önem gösterin. Sertleşmesi için bir iki günlüğüne temiz, kuru bir rafın üzerine koyun. Sonrasında sukulent ya da kaktüsler için saksı kumu kullanarak küçük bir saksının içerisine koyun.
Kaynak: Wiki How