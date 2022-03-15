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Yeşil mercimeğin faydaları ve zararları! Yeşil mercimek kolesterolü düşürür mü?

Etin tadını sevmeyenlere ya da artık et yememeye karar verenlere sık sık yeşil mercimek yemesinin tavsiye edildiğini duymuşsunuzdur. Yeşil mercimek hemen herkesin mutfağında bulunan ve özellikle protein bakımından zengin olduğu için her sofrada yer etmesi gerektiği düşünülen yeşil mercimek yoğun spor yapanların da beslenme listesinde kesinlikle yer bulan bir besin. Bakliyatlar arasında en çabuk pişen bakliyat da yeşil mercimektir diyebiliriz. Yeteri kadar et tüketmeyenlerin ya da spor yapanların öncelikli olarak tercih ettiği yeşil mercimeğe dair aslında ne kadar az şey bildiğinizi fark ettiğiniz mi?

15.03.2022 - 12:37 | Güncelleme: ABONE OL
Yeşil Mercimek Faydaları ve Zararları! Yeşil Mercimek Faydaları Nelerdir, Kolesterolü Düşürür Mü?
Yeşil mercimeğin faydaları
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Kırımızı mercimek biraz kaynasa şekli bozulur ve dağılır. Bu yüzden kırmızı mercimek genelde çorbalarda ya da mercimek köftesi gibi mezelerin yapımında kullanılır. Ancak yeşil mercimek öyle değildir. Ne kadar kaynarsa kaynasın şekli bozulmayan yeşil mercimek hem pratik yapımı ile hem de saymakla bitmeyen faydalarıyla erzak dolabımızda kesinlikle bulunması gereken gıdaların arasında yer alıyor.

Yeşil Mercimek Neye İyi Gelir?

Yeşil Mercimek Faydaları Canan Karatay tarafından da önerilmektedir. Özellikle ekmek yenmemesi konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay yeşil mercimeğin faydaları üzerinde durur. Gelin evlerimizdeki bu gizli mucize deposu yeşil mercimeği birlikte inceleyelim. İşte madde madde Yeşil Mercimek Faydaları...

Yeşil mercimek besin yapısı olarak polifenollerle yüklüdür. Polifenoller, insan vücudundaki zararlı bileşenlerle mücadele eden maddelerdir. Ultraviyole ışınların, radyasyonun vücudumuzda bırakacağı negatif etkiyi polifenoller önler. Yeşil mercimek, polifenoller için depo olduğundan rahatlıkla tüketilebilir.

Yeşil mercimeğin bir diğer faydası da büyük bir demir kaynağı olmasıdır. Bir fincan yeşil mercimek neredeyse 6 miligram demir barındırır. Bu miktar insan vücudunun günlük alması gereken demirin neredeyse %30’una tekabül eder.

Yeşil mercimek aynı zamanda yüksek oranda folat ve magnezyum da barındırır. Folat ve magnezyum kalp sağlığı açısından olmazsa olmaz değerlerdendir.

Yukarıda da söylediğimiz gibi yeşil mercimek adeta bir protein deposudur. Yeşil mercimeğin içinde neredeyse %26 oranında protein bulunur. Bu da vücutta bulunan kas yapısının düzgün çalışması için ihtiyaç duyulan temel amino asitlerin takviyesi anlamına gelir. Spor yapan ya da zayıflamaya çalışanların mercimek tüketmesi bu yüzden önerilmektedir.

Bunun yanında yeşil mercimek yüksek lifliş yapısıyla da dikkat çekmektedir. Bu özelliği ile yeşil mercimek tükettiğinizde uzun süre tokluk hissedersiniz ve karnınız kolay kolay acıkmaz.

Yeşil Mercimek Kolesterolü Düşürür Mü?

Yeşil mercimeğin yüksek lifli yapısı sadece uzun süren yokluk için değil kalp sağlığı için de önemlidir. Yüksek oranda suda çözülebilir lif içermesi nedeniyle yeşil mercimek kötü kolesterolü azaltmaya da yardımcı olur. Yeşil Mercimek Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da dile getirilmektedir. Saraçoğlu'nun deyimiyle trigliseridi düşürmek için yeşil mercimek tüketilebilir.

Yeşil Mercimek Hamilelikte Tüketilir Mi?

Hamilelerin normal insanlardan daha fazla protein alması gerektiğini herkes bilir. Hamileyken mideyi yormadan protein almanın en güzel yöntemlerinden biri yeşil mercimek tüketmek olacaktır. Yeşil mercimek yüksek protein oranı ve lifli yapısıyla kabızlık sıkıntısı yaşamadan tüketilebilecek besinlerdendir.

Bebeklere Yeşil Mercimek Verilir Mi?

B Vitamini folik asit ve protein deposu yeşil mercimek bebeklere de verilebilir. Bebeklere yeşil mercimek vermeye 8-12 aydan sonra başlayabilirsiniz ancak önce çorbasını ya da mercimek köftesini yedirerek başlamanızda fayda var. Ayrıca bebeklerde mercimeğe geçiş önce kırmızı mercimekle olmalıdır çünkü yukarıda da bahsettiğimiz gibi kırmızı mercimek haşlanınca yumuşar ve rahatlıklar püre haline gelebilir.

Yeşil Mercimek Zararları Nedir?

Bilinen net bir zararı bulunmasa da yeşil mercimek fazla tüketildiği zaman ishale neden olabilir. Ayrıca yeşil mercimek gazlı bir besin olduğu için fazla tüketildiğinde yaz problemi yaşamanıza da neden olabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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