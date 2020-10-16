Mercimek, düşük yağ oranı ve yüksek derecede protein kaynağı harika bir besin. Bol miktarda a ve b vitamini ve magnezyum içeriyor. Özellikle diyet yapanlara ve şeker hastalarına çok iyi geliyor. Uzun süre tok tutması da cabası. Faydalarını daha saymakla bitiremeyiz. Gelin hep birlikte yapımı kolay ve lezzetli olan yeşil mercimek çorbasının tarifini yapmaya başlayalım.
Yeşil Mercimek Çorbası Malzemeler:
1 su bardağı yeşil mercimek
1 su bardağı erişte
1 adet kuru soğan
1 yemek kaşığı salça
8 su bardağı et suyu
Tuz, pul biber
Nane, karabiber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yeşil Mercimek Çorbası Yapılışı:
Öncelikle yeşil mercimekleri 20 dakika kadar haşlıyoruz ve suyunu süzüyoruz.
Bir tencereye sıvı yağı koyuyoruz.
İçine yemeklik doğradığımız soğanları koyup pembeleşene kadar kavuruyoruz.
Daha sonra salçamızı ekleyip biraz çevirdikten sonra et suyunu ilave ediyoruz.
Kaynayan suya 20 dakika kaynatmış olduğumuz mercimekleri, ardından da erişteleri ekliyoruz.
Tuzunu ve baharatını arzuya göre ayarlıyoruz ve erişteler yumuşayana kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Yeşil mercimeği iyice ayıklayıp kaynatın ki kara suyu çıksın.
Mercimeği pişirmeden önce ayıklayıp mutlaka suda yıkamak gerekir
Tuz ve asit (tuz ve limonun suyu) pişme sürecini yavaşlatır.
Böylece mercimek haşlanıp dağılmaz.
En iyi sonucu almak için mercimek bir süre piştikten sonra içine tuz, limon suyu veya sirkeyi ekleyin.
Mercimeğin pişip pişmediğini kontrol etmek için, kaşıkla alıp dokusuna bakın.
Pişirirken tavuk suyu kullanırsanız daha leziz olur.
Pişirme suyuna havuç ve kereviz ilave edebilirsiniz.
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