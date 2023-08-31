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        Haberler Gündem 3. Sayfa "PES" DEDİRTEN OLAY | Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası! - Güncel haberler

        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!

        Diyarbakır'da etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu evde, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A., randevulu sistem ile günde 300 kişiye muska yapıyor. Eve gelenler, kapıdaki görevlinin kestiği fişle içeri girerken, isteklerine göre yeşil renklisine 500 TL, beyazına ise 250 TL ücret ödüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 13:47
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        Yeşil fiş 500, beyaz fiş 250 TL! Randevulu muska sırası!
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        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, etrafı güvenlik kameraları ve dikenli tellerle çevrili avlulu ev, kendini 'şeyh' olarak tanıtan A.A.'ya muska yaptırmak isteyenler ile doluyor.

        500 TL'YE MUSKA YAZIYOR

        DHA'da yer alan habere göre randevulu sistem ile çalışılan eve sabah gelenler, kapıdaki görevliden muska yazdırmak için yeşil renkli fiş alıp 500 TL, dua ettirmek isteyenler ise beyaz renkli fiş alıp 250 TL ücret ödüyor.

        Fişle içeri girenler, genelde öğleden sonra eve gelen A.A.'yı görüp, sorunlarını anlatıyor.

        GÜNDE 300 KİŞİ MUSKA İÇİN GELİYOR

        Eve günde 300 kişi geliyor. Gelenlerin çoğunluğunu ise kadınlar oluşturuyor. Evde işi bitenler, kağıda yazılı muskaları karşıdaki iş yerinde 30 TL ücret karşılığında demirle kaplatıp ya kendi ya da çocuklarının boyunlarına takıyor.

        'VIP HİZMET' ADI ALTINDA MUSKA

        Cuma, cumartesi ve pazar günleri kapalı olan ev, görüntülendi. A.A.'nın aylık kazancının ise 1 milyon TL'nin üzerinde olduğu belirtildi. A.A.'nın ayrıca akşamları Kayapınar ilçesindeki bir evde 'VIP hizmet' adı altında varlıklı kişilere muska yaptığı öğrenildi.

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