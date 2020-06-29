Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerAjans Haberleri

Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu

Yesevi Alperenler Derneği, bir yayında 2. Abdülhamid hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

29.06.2020 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Yesevi Alperenler Derneği'nden Merdan Yanardağ hakkında suç duyurusu
AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde gazeteci Merdan Yanardağ'ın 26 Haziran'da Tele 1 kanalında canlı olarak yayınlanan "18 Dakika" adlı programda Sultan 2. Abdülhamid hakkında hakaret içeren sözler sarf ettiği ifade edildi.

Söz konusu yayın hakkında RTÜK tarafından da inceleme başlatıldığı belirtilen dilekçede, Yanardağ hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "kişinin hatırasına hakaret" suçlarından dava açılarak cezalandırılması istendi.

Suç duyurusu dilekçesini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yapan Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican, Yanardağ'ın daha önce Ayasofya'da Fetih Suresi okunduğunda sarf ettiği sözlerin de kabul edilemeyeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde Abdülhamid Han Hazretleri hakkında 'emperyalist uşağı' ve buna benzer aşağılayıcı ifadeler kullanmıştır. Bizler de bununla alakalı bir suç duyurunda bulunduk. Halkı kin ve nefrete tahrik eden, devlet büyüklerimizi aşağılayan, küçümseyen cümleler sarf etmiştir. Biz artık bıktık, ekrana çıktıklarında nedense değerlerimize saldırmadan duramıyorlar. Demokratik bir ülkede yaşıyorsak, düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü varsa bunu dile getirirken diğer insanların da değerlerini göz önünde bulundurmak gerekir. İnşallah hakettiği cezayı alır."

,Başak Akbulut Yazar

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Kadın çiftçi tarlasında yakaladı... Boyundan daha büyük
Kadın çiftçi tarlasında yakaladı... Boyundan daha büyük
Karın ağrısıyla gitti... Gören gözlerine inanamadı
Karın ağrısıyla gitti... Gören gözlerine inanamadı
Heyecan yaratan haber Çinli şirketten geldi: İnsanda denendi ve...
Heyecan yaratan haber Çinli şirketten geldi: İnsanda denendi ve...
Bir dönemin güzel ismi son haliyle olay oldu
Bir dönemin güzel ismi son haliyle olay oldu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi:
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, gündemi değerlendirdi:
Tayvan Meclisinde
Tayvan Meclisinde "tartışmalı aday" kavgası
Sakarya'da çatı malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sakarya'da çatı malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'de 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor
Tunceli'de 177 gündür haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X