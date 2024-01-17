Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı.

Müze ve atölye, 2023'te eserleri görmeye gelen yerli ve yabancı 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.