Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

        Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ne bir yılda 7 bin ziyaretçi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 2023'te 7 bin 146 kişiyi ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir yılda 7 bin ziyaretçi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar almadı.

        Müze ve atölye, 2023'te eserleri görmeye gelen yerli ve yabancı 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, müze ve atölyeyi ziyaretçilerin beğenerek gezdiğini ifade ederek, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi 7 bin 146 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024'te bu sayının daha da artmasını bekliyoruz" dedi.

        Müze ve atölyede, 564 farklı figürde heykel sergileniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi
        #gaziantep
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        40 yıllık evliydiler! Vazolu kavgada acı son!
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        İran'dan Pakistan'a füzeli saldırı
        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!
        10 kız öğrenci mahsur kaldı! Yurt asansöründe 45 dakika!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü yaşandı!
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        Yapı ve vergi güvenliğine katkı yapacak
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Sis, sağanak ve kar alarmı!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Çin verilerini paylaştı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede!
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Togglar'ın karlı yoldaki performansını test ettiler
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Çok acı! 14 yaşındaki çocuğun kafası makineye sıkıştı
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Meclis'te Başkanlık tezkeresi kabul edildi
        Beşiktaş son 16'da
        Beşiktaş son 16'da
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Emekliye ek zam oranı belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Futbolda 2023'ün en iyileri belli oldu
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        Yüksek tansiyon olanların dikkatine! 5 hastadan 4’ü almıyor, peki ya siz?
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        "2-3 oyuncu almayı planlıyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        "G.Saray organize kötülükle karşı karşıya"
        Habertürk Anasayfa