Türkiye ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren teknoloji şirketi NGN çatısı altında yer alan Star of Bosphorus, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen resmi törenle Türkiye'nin en büyük "veri merkezi"ni Tuzla'da açtı.

Türkiye’nin datasını koruyan dijital kale; Star of Bosphorus Veri Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleşen resmi törenle açıldı. Türkiye’nin öncü teknoloji grubu NGN, Türkiye’nin en büyük veri merkezi

yatırımlarından Star of Bosphorus’u hizmete sundu.

Dijital verilerin her geçen saniye durmaksızın üretildiği bir dönemde; kritik bilgilerin yönetilmesi, depolanması ve yedeklenmesi hayati önem taşıyor. Bu noktada da veri merkezlerine görev düşüyor. Dünya, veri merkezleri konusunda çok önemli adımlar atarken NGN de Star of Bosphorus Veri Merkezi’ni hayata geçirerek Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sundu. Star of Bosphorus; güvenilirlik ve kesintisiz çalışma süresini birincil önceliği yapan kurumsal müşteriler için eşsiz bir tesis olmasının yanı sıra teknolojisi, deneyimli ekibi ve uluslararası sertifikasyonlarıyla standartların ötesinde yeni nesil çözümler sunuyor.

Yaklaşık 150 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin bu alandaki en büyük yatırımlarından biri olan Star of Bosphorus, bilişim sektöründe ihtiyaç duyulan istihdama da önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye’deki şirketlerin verilerini bir Türk girişiminde koruyup kullanmalarını sağlayan Star of Bosphorus Veri Merkezi, ayrıca yurt dışından da dataların konumlandırılacağı bir merkez olacak. Bu yatırım ile 5 yıl içerisinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2 milyar TL katkı sunmayı hedefleyen NGN ailesi; ülkemizin ihracat hedeflerine paralel olarak yurtdışına veri hizmeti ihraç etmeye başladıklarını ve şimdiden 3 yabancı ülkenin veri merkezimizden hizmet aldığını belirtiyor. Kısa vadede ise hedefleri 30’un üzerinde ülkeye veri hizmetlerimizi yaymak. Yaklaşık yüzde 50’si genç olan 80 milyonluk nüfusun ciddi bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli Star of Bosphorus ile harekete geçirmek istediklerini ifade eden NGN, veri merkezinin tam kapasiteye ulaştığında 1000 kişinin üzerinde bir istihdam sağlayacağını öngörüyor.

BAKAN VARANK: DİJİTALLEŞMEDE OYUN KURUCU OLACAĞIZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Star of Bosphorus Veri Merkezi yatırımını Türkiye’ye sunan NGN’e teşekkür ettiği konuşmasında şunları söyledi: ‘’Teknolojinin baş döndüren gelişimi ticaretten sağlığa, enerjiden tarıma, finanstan iletişime kadar her alanda, yeni kuralların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Büyük veri ve veri analitiği, bulut bilişim, siber güvenlik, insan-makina etkileşimi ve yapay zekâ gibi ileri teknoloji alanlarındaki gelişmeler; üretim ve iş modellerini kökteN değiştiriyor. Bu değişimin temelinde de bilişim sektörü ve dijitalleşme yer alıyor. Dijitalleşme; ekonominin, teknolojinin, bilimin, sanayinin ve yaşamın tüm alanlarına dokunuyor. Binlerce yıldır demiri işleyen insanlık; artık veriyi işleyerek, yepyeni bir üretim ve kalkınma sürecine giriyor. Bu süreci tüm koşullarıyla birlikte kavramak, en önemlisi de oyun kurucu olmak zorundayız. Bu yüzden Milli Teknoloji Hamlesi gibi bir vizyonla yola koyulduk. Her konuşmamızda dijital dönüşüm diyoruz, dijital kalkınma ve ekonomiden bahsediyoruz." dedi.

Varank, "KOBİ’lerimizi, girişimcilerimizi, gençlerimizi dijital çağınüreten aktörleri olmaları için teşvik ediyor, yol gösteriyor, politikalar üretiyoruz. Sektörlerin gidişatını, taleplerini, ihtiyaçlarını bizzat sahada görüyor, iş adamlarımızla, girişimcilerimizle, emekçilerimizle yol arkadaşlığı yapıyoruz. İşte bunun en güzel örneği bugün açılışını yaptığımız veri merkezimizdir. Sağladığımız desteklerin böyle vizyoner işlere kapı araladığını görmek bizler açısından büyük bir mutluluk kaynağı. Dijitalleşme konusunda Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi oluşturmak ve Türkiye’yi bu alanda oyun kurucu yapmak ana hedefimiz. Bakanlık olarak, böylesine önemli bir konuda politikalar belirlerken elbette özel sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını da sürecin içine dâhil ediyoruz. İlgili bütün paydaşların katkısı ile “Dijital Türkiye Yol Haritasını” hazırladık. Yol haritamız: İnsan, teknoloji, altyapı, tedarikçiler, kullanıcılar ve yönetişim başlıkları altında 6 bileşenden oluşuyor. Şimdi, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz çerçevesinde yol haritamızdan hareketle etkin eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Kurduğumuz ’’Türkiye Açık Kaynak Platformu’’ndan bu eylemlerin bir örneği olarak bahsedebilirim. Bu platform ile yazılımcı sayımızı ve niteliğimizi yükseltmeyi, kullandığımız yazılımlarda güvenliği sağlamayı, lisans maliyetlerini düşürüp dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

ARDA ERMUT: TEŞVİK VE TERCİH ETTİĞİMİZ BİR YATIRIM

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ise Star of Bosphorus Veri Merkezi yatırımıyla ilgili şunları söyledi: Teknolojinin yaygınlaşması, veri hacmindeki ve çeşitliliğindeki gelişmeler, büyük veri, yapay zeka, bulut teknolojileri, fintek gibi kavramların laboratuvar ortamından çıkıp gerçek hayatımızın birer parçası olmasını sağladı. Dolayısıyla veri merkezleri, verinin saklanması ve veri güvenliği yeni dünya ekosisteminin çok önemli birer çeperi haline geldi. Bu çerçevede, NGN’nin yüksek teknoloji içeren Star of Bosphorus Veri Merkezi yatırımı bizim teşvik ettiğimiz ve tercih ettiğimiz bir yatırım türü. Ülke olarak katma değer zincirinde daha üst sıralara çıkmak için bu tarz yatırımların öneminin farkındayız.”

KOÇ: 2023 İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç: ‘’Dünyada 20 milyardan fazla elektronik cihazın birbirine bağlandığı günümüzde, güvenli veri akışıdaha da önemli hale gelmiştir. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberOsaka’da gerçekleşen G20 heyetine katıldık. Zirvede imzalanan Osaka Bildirisi’ndedijitalleşmenin ekonomilerimizi ve toplumlarımızı her yönden değiştirdiği, verininekonomik büyüme için giderek daha da önemli bir kaynak haline geldiği ve verininetkin kullanımının tüm ülkelerde sosyal refağa katkı sağlaması gerektiği görüşleripaylaşılmıştır. Kişisel ve ticari verilerin hızlı artışı, verilerin depolanması, depolamaalanlarının artması ve bunların yönetilmesi gibi süreçleri ortaya çıkarmıştır. Bukapsamda gerçekleştirdikleri yatırımlarla bu sürece katkı sağlayacak Star of Bosphorus Veri Merkezi daha da önem arz etmektedir. 2023 hedeflerimizdoğrultusunda yarının rekabetçi ekonomisinde var olabilmek ve yenilikçi teknolojilereçözüm üretebilme kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Günümüzdeki en yenilikçiteknoloji yapay zeka teknolojileri. Bu konuda da yapay zekanın olmazsa olmazı; veri.Bugün, burada açtığımız veri merkezi ile bu verinin korunması konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Ülkelerin mevcut verileri ve siber hakimiyet alanları o ülkelerindijital topraklarıdır. Verilerimizi hem topraklarımızı koruduğumuz gibi koruyacak hemde toprağı işlediğimiz gibi işleyip açık veri yöntemi ile paylaşarak değeredönüştüreceğiz. Açık veri ile kastedilen; verinin anonimleştirilerek kişisel bilgilerdenarındırılmasıdır. Ülkemizde üretilen verinin yine ülkemizde barındırılması hedefineulaşılması açısından bugün açtığımız ve daha çok açacağımız veri merkezleri kritik bir rol oynamaktadır.’’ dedi

İNANÇ EROL: BU BİR TEKNOLOJİK SANAT ESERİ

NGN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su İnanç Erol, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak şu ifadelerikullandı: ‘’Yerli içerik, yerli yazılım, yerli bulut ülkemizin ekonomik olarak gelişimine,ihracatina ve uluslararası rekabete muhakkak çok ciddi fayda sağlayacaktır. Buverilerin kesintisiz, güçlü altyapılara ihtiyacı bulunmaktadır. Bizim, Türkiye’de üretilenMilli Veriyi ülke dışına göndermeye ihtiyacımız yoktur, olmamalıdır. Dijital çağıyakalayan, “kendi verisinin sahibi ve koruyucusu” bir Türkiye olmak için ‘’milli veriyi’’ülkemizde tutmak amacıyla harekete geçtik ve yaklaşık 150 milyon dolar düzeyindebir yatırımla işte karşınızda gördüğünüz bu teknolojik sanat eserini ülkemizekazandırdık. 9 derece üzeri deprem dayanıklılığı, kullanılan sismik izolasyonteknolojisi ve 138 adet izolator üstüne inşa edilmesi ile dünyada sayılı yapılardan birive bölgemizin en gelişmiş veri merkezlerinden bir tanesidir. Biz NGN ailesi olarak,üretmeyi ve ülkemize değer katmayı amaç edinmiş bir grubuz. Star of Bosphorus ilebaşlayan yolculuğumuzu, inşallah hem Anadolu’muzda hem de farklı teknolojialanlarında yapacağımız yatırımlar ile devam ettireceğiz.’’Konuşmaların ardından gerçekleşen özel veri merkezi turunun sonunda, misafirlerisismik alanda sürpriz bir şov karşıladı. Yapay zekanın kullanılarak 1993’den 2013’ekadar tüm dünyada gerçekleşen depremlerin datalarından görselleştirilen veseslendirilen ‘’Seismic Waves’’ performansı katılımcıların büyük ilgisini çekti.

YÜZDE YÜZ GÜVENLİ VERİ MERKEZİ

-Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi Star of Bosphorus; şirketlere danışmanlık, bulut uygulama yönetimi, felaket kurtarma, yedekleme ve iș sürekliliği, güvenlik, veri depolama, barındırma olmak üzere geniș bir yelpazede, uluslararası standartlarda

veri merkezi hizmetleri sunuyor.

-Başta bankacılık ve finans, üretim, telekomünikasyon, perakende ve kamu olmak üzere tüm sektör liderlerinin güvenilir teknoloji iş ortağı konumunda olan NGN, Star of Bosphorus ile sektöre yeni standartlar getiriyor.

-Uptime Institute Tier III tasarım ve tesis sertifikasına sahip veri merkezi Star of Bosphorus, 16 MW toplam elektrik gücü ile yaklaşık 24 bin metrekare kapalı alanda konumlanıyor.

-5 bin metrekare beyaz alanda 2 binin üzerinde standart kabinet barındırma kapasitesine sahip veri merkezi, tasarım ve tesis yetkinlikleri ile benzersiz bir servis seviyesini garanti ediyor.

-Star of Bosphorus, İstanbul Tepeören Elektrik Dağıtım Santrali’ne komşu olmasıyla fiziksel birçok riskten de uzak.

-Yüksek standartlara sahip bu veri merkezi sadece deprem değil sel, fırtına gibi olası tüm doğal afetler düşünülerek erozyon riski taşımayan, baraj ya da büyük su deposuna yakın olmayan güvenli bir arazi üzerine konumlanmış durumda.

-Star of Bosphorus, veri merkezi altyapısı ve operasyonları konusunda deneyimli kadrosu ile müşterilerine Türkiye’nin en gelişmiş veri merkezi hizmetlerini sunmak için yola çıkıyor.