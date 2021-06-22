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2015 yılından bu yana market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan yerli girişim Getir, Londra ve Amsterdam’ın ardından Avrupa’nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı.

Yapılan açıklamaya göre, Getir, 16 Haziran’da Almanya’nın başkenti Berlin’de ve 21 Haziran’da Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyete başlayarak hizmet verdiği ülke sayısını 5’e çıkardı.

Yaklaşık 1500 ürünü kullanıcılarına teslim eden Getir'in, Almanya ve Fransa’da da büyümeye devam ederek yeni şehirlere açılmayı hedeflediği belirtildi.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden girişimin Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz. Çok kısa zamanda Berlinlileri ve Parislileri Getir rahatlığı ile tanıştıracağımıza ve sokakları Getir moru ile renklendireceğimize inanıyoruz” dedi.

Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn' girişimi olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.