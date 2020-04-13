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Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını üstlenen Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek otomobillerin iç ve dış tasarımlarının Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından tescil edildiği bildirildi.

Beş yıl süreyle geçerli olacak tescil haklarıyla birlikte, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait olan araçların tasarımlarının tamamen ya da kısmen kopyalanmasının engellendiği açıklandı.

TOGG mühendisleri ve tasarımcıları tarafından ortaya konan, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz Türkiye’ye ait doğuştan elektrikli modüler araç platformu üzerine geliştirilmekte olan yerli otomobilin, Asya ve Amerika’daki tasarım tescil başvurularının da 2020 yılı içerisinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

150 BİN SAAT ÇALIŞILDI

27 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen lansmanda kamuoyuna tanıtılan yerli otomobilin, TOGG tasarım ve mühendislik ekiplerinin liderliğinde toplam 150 bin saatlik bir çalışma sonunda ortaya çıktığı bilgisi verildi.

Tasarım süreci kapsamında Türkiye’den ve dünyadan toplamda 18 tasarım evinin, TOGG’un belirlediği 6 farklı kriter ile objektif bir değerlendirmeye alındığı, TOGG Tasarım Ekibi'nin yaptığı değerlendirmede ise en yüksek skoru alan 3 tasarım eviyle sürece devam etme kararı verildiği belirtildi.

Türkiye’nin otomobilinin tasarımını belirlemek için geniş kitlelerle yapılan otomobil satın alma davranışları araştırmasındaki bulgular doğrultusunda hazırlanan tasarım kılavuzunun, bu 3 tasarım eviyle paylaşılarak 2 boyutlu tasarım yarışması sürecinin başladığı da aktarıldı.

Bu süre zarfında 100’ün üzerinde farklı temanın değerlendirildiği, tüketici araştırmalarında tespit edilen beklentilerin tasarım evlerine geribildirim olarak verildiği belirtildi.

TASARIMINDA LALEDEN ESİNLENİLDİ

TOGG'dan yapılan açıklamada, süreç tamamlandığında her tasarım evinden gelen bir dış ve bir iç tasarım çalışmasının geniş kitlelerle klinik çalışmalar yapılarak test edildiği ve ortaya çıkan sonucun yine TOGG Tasarım Ekibi tarafından endüstrileşmeye uygunluğu konusunda değerlendirildiği kaydedildi.

Bu aşamalardan sonra ise İtalyan Pininfarina tasarım evinin iş ortağı olarak seçildiği ve 3 boyutlu tasarım aşamasına geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Türkiye’nin otomobilinin tasarımında,Anadolu topraklarının köklü simgelerinden biri olan laleden esinlenildiği, otomobilin yoldaki imzası olarak algılanacak ön ızgarasına, jantlarına ve iç mekân detaylarına modern işlenen lale figürleri ile birlikte Selçuklu dönemi esintilerine araçtaq yer verildiği açıklandı.

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