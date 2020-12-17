Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Özellikle okullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası koronavirüs sebebiyle uzaktan kutlayacak. Türkiye'de 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na özel en güzel şiirler haberimizde...