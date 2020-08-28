AA

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) , "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması, 2020" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 10 ve daha fazla çalışana sahip girişimlerin internete erişim oranı bu yıl yüzde 94.9 oldu.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları, 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94.2 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97.8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99.4 olarak belirlendi.

Girişimlerin yüzde 92.5'i internete erişimde sabit genişbant bağlantı kullandı.

Sabit genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları en yüksek internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 10'unun 10 megabit/saniye (Mbit/s) hız altında, yüzde 61.9'unun 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 28.1'inin ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda internet kullandığı tespit edildi.

WEB SİTESİ SAHİPLİK ORANI YÜKSELDİ

Web sitesi sahiplik oranı, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde, 2020'de bir önceki yıla göre 2.2 puan artarak yüzde 53.7 oldu.

Web sitesi sahiplik oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 89.2 olarak kayıtlara geçerken, bunu yüzde 74.1 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 49.2 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

İnternet üzerinden satış (e-satış) yapan 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin, 2019'da yüzde 77.1'i kendi web siteleri ya da mobil uygulamalarını kullanırken yüzde 55.7'si farklı girişimlerin satış yapabildiği online mağaza ve pazar yerlerini e-satış platformu olarak tercih etti.

YÜZDE 9.1'İ ÜÇ BOYUTLU YAZICI KULLANDI

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3.1'i geçen yıl kendi üç boyutlu yazıcılarını veya diğer girişimler tarafından sağlanan üç boyutlu yazıcıları kullandı.

Geçen yıl çalışan sayısı büyüklük grubuna göre üç boyutlu yazıcı kullanan girişimler incelendiğindeyse, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 2.7'sinin, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 4'ünün ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 9.1'inin üç boyutlu yazıcı kullandığı kaydedildi.

Ücretli bulut bilişim kullanımı 2020 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerde yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Bu oran 2018 yılında yüzde 10.1'di.

Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre ücretli bulut bilişim hizmeti kullanım oranı, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 40.8 olurken bunu yüzde 22.2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 11.9 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

En az 10 çalışanı olan girişimlerin yüzde 5.1'i 2020 yılında endüstriyel robot veya hizmet robotu kullandığını belirtti.

Çalışan sayısı büyüklük grubuna göre endüstriyel robot veya hizmet robotu kullananların oranı incelendiğinde, 10-49 çalışanı olan girişimlerin yüzde 3.9'unun, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 9.4'ünün ve 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerin yüzde 19.6'sının robot teknolojisi kullandığı kayıtlara geçti.