Yerli firma, solunum cihazı ihracatına hazırlanıyor

Türkiye’de yerli kaynaklarla üretilen solunum cihazları yüksek derecede talep görüyor. İleri teknolojiyle üretilen cihazlar için Kazakistan, İran, Polonya, Pakistan, Irak, Slovenya gibi ülkelerden 4.5 milyon dolarlık ön sipariş alındı.
Yerli solunum cihazı üretiminde yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor. Pandemi sürecinde oluşan yoğun talep sonucu yerli firma ileri teknolojili solunum cihazları üreterek yurt dışına pazarlamaya başladı. Üretici firma Kırmızı Bayrak Teknoloji’nin CEO’su Hasan Karaozan, ileri teknolojiye sahip solunum cihazının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ve Gaziantep Üniversitesi’nin işbirliğiyle tamamen yerli kaynaklarla üretildiğini söyledi. Karaozan, solunum cihazının 6 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra testleri başarıyla tamamladığını da ekledi.
“AYDA BİN ADET SOLUNUM CİHAZI ÜRETECEĞİZ"
Solunum cihazının seri üretiminin yaklaşık 20 gündür başladığına değinen Karaozan, “Tamamen yerli mühendislerimizin çalışmalarıyla solunum cihazını ürettik. Üretim merkezlerimizde aylda bin adet solunum cihazı üretebileceğiz. Türkiye’de bütün solunum cihazı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitedeyiz. Türkiye ürettiğimiz solunum cihazlarıyla nefes alacak” dedi.
“YERLİ SOLUNUM CİHAZLARINA YURT DIŞINDAN TALEPLER VAR"
Yurt dışından oldukça yoğun talepler olduğundan da bahseden Karaozan “Kazakistan, İran, Polonya, Pakistan, Irak, Slovenya, İspanya gibi ülkelerden 4,5 milyon dolarlık ön sipariş aldık. İleri teknolojili ve gelişmiş tasarıma sahip cihazın hem ülke ihtiyaçlarını karşılayacak, hem de dünya ülkelerine ihraç edilecek. İhraç ettiğimiz cihazlar ile ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız” diye konuştu.
Cihazın çocuk, yaşlı ve yetişkin hastalara uyumlu olduğunun altını çizen Karaozan, “Cihaz; bir haftalık hasta kayıtlarını tutabiliyor, uzaktan erişimle hastaların durumlarının izlenmesini ve ani gelişmelerde sesli ve görüntülü alarm sistemiyle anında müdahaleye imkan tanıyor. Uzaktan bağlantı ile cihazda sorun olduğu takdirde kısa sürede çözüm üretebiliyoruz” diye konuştu.
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