Yerli elektrikli mobilite çözümü Rakun City, Motobike 2025 İstanbul’da

Elektrikli mobilite, günümüzde çevre dostu ve enerji verimli ulaşım çözümleri arayan şehirler için hızla yükselen bir trend haline geliyor. Fosil yakıtlara bağımlılığı azaltan, düşük işletme maliyetleriyle dikkat çeken elektrikli araçlar, hem bireysel hem de ticari kullanımda önemli bir yer ediniyor. Türkiye’de bu alanda yerli mühendislik gücüyle dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Tamamen Türk mühendislerin tasarlayıp ürettiği RAKUN City elektrikli motosiklet, bu yenilikçi yolculuğun son örneği olarak öne çıkıyor. 12-15 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Motobike 2025 İstanbul etkinliğinde tanıtılan Rakun City, avantajlı özellikleriyle fuarın en çok konuşulan modellerinden biri oldu.

REKLAM

REKLAM advertisement1

2018'DE HAYATA GEÇMİŞTİ

RAKUN, 2018’de Ford Otosan’da bir yenilik projesi olarak doğdu. Pro2 ve Pro3 modelleriyle bireylere ve filolara pratik çözümler sunan marka, 2024’te yeni bir aşamaya geçti. Fikri mülkiyet hakları, Ford Otosan (Gembox), Devinno A.Ş. Altınay Elektromobilite ve Letven Capital ortaklığıyla kurulan Actio Mobilite A.Ş.’ye devredildi. Bu değişim, markanın daha bağımsız ve yenilikçi bir yol izlemesini sağladı. RAKUN City ise bu yeni dönemin ilk meyvesi olarak dikkat çekiyor.

150 KİLOMETREYE VARAN MENZİL!

Motobike 2025’te sergilenen RAKUN City, hem ticari hem de bireysel kullanıcılara hitap eden özellikleriyle dikkat çekiyor. 4,5 kW nominal motor gücüne (maksimum 9 kW) sahip olan motosiklet, değiştirilebilir iki piliyle 150 kilometreye varan bir menzil sunuyor ve 90 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Bağlantılı teknoloji özelliğiyle segmentinde fark yaratan RAKUN City, çevreci yapısı, düşük işletme maliyeti ve sağlam tasarımıyla şehir yaşamının yoğun temposuna kolayca uyum sağlıyor. Actio Mobilite, bu modelle sadece karada değil, gelecekte deniz ve hava gibi farklı alanlarda da mikro mobilite çözümleri sunmayı planlıyor. Fuarda sergilenen prototip ve mock-up modeller, şirketin bu vizyonunu gözler önüne seriyor.

REKLAM

HEDEF YILSONUNDA SERİ ÜRETİM

2025’te yürürlüğe giren elektrikli motosiklet ithalat yönetmeliği, yerli üretimi destekleyen bir zemin hazırladı. Actio Mobilite Pazarlama ve Ticari Lideri İlker İyicik, RAKUN City’nin bu ortamda öne çıkacağını söyleyerek, “RAKUN City, uluslararası rakiplerine benzer kaliteyi daha uygun fiyatla sunuyor. Çevre dostu yapısı ve düşük kullanım maliyetiyle Türkiye’deki motosiklet kullanıcılarına hitap edecek. Yıl sonuna kadar seri üretime geçmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk gününde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın standı ziyareti de projenin önemini ortaya koydu. YERLİ TEKNOLOJİYLE KÜRESEL HEDEFLER 2024 Haziran’ında kurulan Actio Mobilite Teknolojileri A.Ş., mikro mobilite alanında yenilikçi çözümler sunmayı amaçlayan bir teknoloji şirketi. Tüm tasarım ve üretim süreçlerini Türkiye’de gerçekleştiren şirket, çevre dostu, ekonomik ve güvenli ulaşım araçlarıyla hem yerel hem de küresel pazarda iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şehir içi ulaşım ve teslimat hizmetlerinde artan talebi karşılamak için yüksek yerlilik oranıyla üretim yapan Actio Mobilite, RAKUN City ile bu hedeflerine bir adım daha yaklaşıyor. Motobike 2025, RAKUN City’nin tanıtımıyla elektrikli mobiliteye olan ilginin artacağının sinyallerini veriyor. Yerli mühendislik ve çevre bilinciyle şekillenen bu model, Türkiye’nin elektrikli ulaşım alanındaki potansiyelini gözler önüne seriyor. .png