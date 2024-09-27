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Yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji, ilk elektrikli aracını Samsun'daki Ar-Ge merkezinde tanıttı.

Tasarımı ve teknolojisi Reeder tarafından geliştirilen 'ReeV Fancy' isimli yüzde yüz elektrikli araç, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan ve Reeder tarafından Ar-Ge ve teknoloji üssüne dönüştürülen eski tütün hangarlarında üretildi.

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Yapılan açıklamaya göre, LiFePO4 bataryası 7,5 kWh kapasiteye sahip ReeV Fancy, beş saat içerisinde şarj olup 45 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Aracın tam şarj ile menzil değeri ise 100 km olarak açıklanıyor.

'HAYALİMİZ AYDA 20 BİN ARAÇ ÜRETMEK' Tanıtım töreninde konuşan Reeder’ın Kurucu Ortağı ve CEO’su Uygar Saral, "Türkiye’deki pazar gerçeklerini inceleyerek ne yapabileceğimize baktığımızda ortaya böyle bir aracı geliştirme hayali çıktı. Özelikle bütün gençleri mobiliteye, özgür ulaşıma kavuşturma hedefimiz vardı, onu başarmak için ilk adımları attık. Şimdi ‘Bu araçla ilgili hayaliniz ne’ diye soruluyor. Ben ayda 20 bin adet aracı üretip, bir kısmını Türkiye'ye, bir kısmını da yurt dışına satacağımızı hayal ediyorum" diye konuştu. FİYATI DA AÇIKLANDI 2,49 metre uzunluğunda ve 1,33 metre genişliğindeki Reev Fancy, 200 litrelik bagaj hacmi sunuyor.

Multidisipliner tasarımcı ve sanatçı Rıfat Baltaoğlu tarafından tasarlanan ReeV Fancy, beyaz suni deri kaplamalı, ayarlanabilir sürücü koltuğu, 2+1 bölmeli renkli ön panel bardaklık ve iki adet saklama cebi gibi özelliklere sahip. .png Araçta, geri görüş kamerası, aydınlatma özellikli sunroof, ses ve ısı izolasyonu ile donatılan iç mekân gibi donanımlar da yer alıyor. ReeV Fancy'nin fiyatı ise 280 bin TL olarak açıklanıyor. Aracın nihai yerlilik oranı hedefi ise yüzde 80 olarak bildirildi. .png