Yerel seçimler ne zaman? 2024 YSK Yerel Seçim Takvimi ile belediye seçimleri tarihi
Yerel seçimler takvimi YSK tarafından yayımlandı. Her 5 senede bir gerçekleştirilen yerel seçimler için heyecanlı bekleyiş başladı. 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde, yeni il ve ilçe belediye başkanları, köy ve mahalle muhtarları seçilecek. Yeni yıla kısa bir süre kalmasıyla gözler "2024 belediye seçimleri ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte, YSK seçim takvimi ile yerel seçimler tarihi...
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Yerel seçimler için artık geri sayım başlamış durumda. Partiler birer birer belediye başkanı adaylarını açıklamaya başlarken; 2024 yılı mahalli idareler seçiminin yapılacağı tarih de belli oldu. Peki, yerel seçimler ne zaman? İşte, YSK'nın yayımladığı belediye seçimleri takvimi...
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YEREL (BELEDİYE) SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Buna göre; yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.
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YSK AÇIKLADI: YEREL SEÇİMLERDE OY KULLANMA SAATLERİ
YSK Başkanlığınca Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde bazı illerde oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi.
Yayımlanan karara göre; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 07.00- 16.00 olarak belirlendi. Kararda; illere göre güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılıkların dikkate alındığı belirtildi.
Ayrıca, bu iller haricinde kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00- 17.00 olarak açıklandı.
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2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.
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Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00’ye kadar teslim edecek.
Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.
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YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?
Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.
İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;
- Büyükşehir Belediye Başkanı
- İl Belediye Başkanı
- İlçe Belediye Başkanı
- Belde Belediye Başkanı
- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri
- Mahalle muhtarları
- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.
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