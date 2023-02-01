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Ayağı takılıp yere düştü! Minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Eyüpsultan'da ayağı yere takılıp düşen kadın, yoldan geçen bir minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Giriş: 01.02.2023 - 10:41 | Güncelleme: ABONE OL
KIL PAYI... Son dakika: Yere düşen kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Yere düşen kadın minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
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DHA

Eyüpsultan'da kaldırımda yürürken ayağı takılarak yere düşen kadın, seyir halindeki yolcu minibüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüyen bir kadının, yürürken ayağı takıldı, yola düştü.

HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Bu sırada seyir halindeki minibüse çarpan kadın, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden çevredekiler, kadının yardımına koştu. Hafif şekilde yaralanan kadın, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde çocuk bisikleti ile kaldırımda yürüdüğü, ayağının takıldığı ve yola düşerek seyir halindeki minibüse çarptığı görülüyor. Çevredekilerin kadının yardımına koştuğu anlar da kameraya yansıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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