Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor

Yalova'da yaşayan 50 yaşındaki Işıl Pekergin, iş yerinin önünde bulduğu ebabili beslemeye başladı. Pekergin, 3 aydır gittiği her yere ebabili de götürüyor. Sabah işe gelip, akşam da eve birlikte dönen Pekergin ile ebabil, görenlerin ilgisini çekiyor

30.09.2022 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Yalova'da gözlükçü dükkanı bulunan Işıl Pekergin, 3 ay önce, iş yerini açmaya geldiği bir sabah, belediye temizlik görevlisinin yerde kuş bulduğunu gördü.

  • DHA'nın haberine göre Pekergin, henüz tüyleri bile çıkmamış olan kuşun dünyada nadir görülen ve Türkiye'de 4 türü bulunan ebabil olduğunu öğrendi. Pekergin, elleriyle beslediği ebabili 3 aydır evine ve iş yerine götürerek bakıyor.

  • "EVCİMEN, SEVGİ DOLU BİR KUŞ"

    Omzunda kuşla gezdiğini görenlerin hayretle kendisine baktığını söyleyen Pekergin, "Daha yeni doğmuştu, küçücüktü, tüyleri bile çıkmamıştı. İş yerinin önüne düştü. Hayvansever olduğum için oradan bana getirdiler. 'Barınağa vermeyi düşündüm ama barınakta bakamazlardı. Çünkü kendisinin beslenmesi zor olurdu.

  • Ben ellerimle ağzını açarak, içine besin koya koya besledim. 3 ay oldu, bugüne kadar geldi ama kendisi beslenemiyor illa benim beslemem gerekiyor. Burnunun üstünde 2 tane delik var oradan peçeteyle su veriyoruz. 

  • Ağzının içine de su koyulmuyor. Burnunun üstündeki deliklerle su ihtiyacını karşılıyor. Şimdi tabii ki uçması da gerekecek ama uçtuğu zaman bazı arkadaşlar, 'Sen alıştırdığın için, evcimen olduğu için, yemek bulamaz' diyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.