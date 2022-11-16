İçerik olarak görece kısa olan ve gömülü olan kişilerin yaşamlarından kesitler sunan Yenisey Yazıtları önemi nedir? Yenisey Yazıtları kime ait? İşte, tüm detaylar…

Yenisey Yazıtları Nerede?

Yenisey Yazıtları; Rusya’ya ait olan Güney Sibirya’da, bugünkü Hakas ve Tuva Cumhuriyetleri içinde kalan Yukarı Yenisey vadisinde, bu ırmağa veya kollarına dökülen Tes, Tuba, Uybat, Abakan; Kemçik, Çaa Köl, Bayın Köl, Uyuk, Turan Elegest gibi akarsuların yakınlarında bulunan Köktürk harfli yazıtlardır.

Yenisey Yazıtları Tarihi

Yenisey Yazıtları tarihi konusu; kitabelerin üzerinden herhangi bir tarih bulunmadığı tartışmalıdır. Danimarkalı bir dilbilimci ve Türkolog olan Vilhelm Thomsen; Yenisey Yazıtlarındaki harflerin daha ilkel olması sebebiyle, alfabenin Yenisey bölgesine, Köktürk (Göktürk) Bengü taşlarından önce 6. veya 7. yüzyılda ulaşmış olduğu görüşündedir.

Radloff’ a göre ise yazıtlar 7. yüzyıl sonu ile 8. yüzyıl başına; P. M. Melioranski’ye göre ise 5-7. yüzyıllara aittir.

Fransız bir Türkolog olan Louis Bazin’in gerçekleştirdiği yeniden tarihlendirme çalışmalarından sonra ise Yenisey Yazıtlarını 9 ya da 10. yüzyıl ürünü kabul eden görüş yaygınlaşmıştır.

Yenisey Yazıtları Kime Ait?

Yenisey Kitabeler’ni yazan Türk topluluğu çoğunlukla Kırgızlar olarak değerlendirilse de bu konu hakkında kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Farklı Türk boylarına ait olabileceğini belirten işaretler içeren Yenisey Yazıtları’nın; bu özelliği sebebiyle birden fazla Türk boyuna ait olduğu düşülmektedir.

