Yenilmezler Ultron Çağı filmi oyuncuları kimler? Yenilmezler Ultron Çağı filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Aksiyon ve bilim kurgu dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Yenilmezler Ultron Çağı filmine dair detaylar...

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI FİLMİ KONUSU

Tony Stark, yanlışlıkla, insan soyunu bitirmeyi hedefleyen korkunç yapay zekâ Ultron'un ortaya çıkmasına neden olur. Şimdi Avengers ekibi Ultron'u yok etmek ve insanoğlunu kurtarmak için bir araya gelmelidir.

Fakat bu savaşta tek düşmanları Ultron değildir. İnsanların zihinlerine girebilen ve zihinlerindeki korkuları ortaya çıkaran bir mutant ile gözle görülemeyecek kadar hızlı bir düşman işleri zorlaştıracaktır.

YENİLMEZLER ULTRON ÇAĞI FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Joss Whedon

Türü : Aksiyon / Bilimkurgu

Oyuncular : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson