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        Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı 7 ilde başladı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 81 il müdürlüğü personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" bu hafta 7 ilde eş zamanlı başladı. Beş gün sürecek eğitimlerde, il müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda aile ve toplum, çocuk, kadın ile engelli ve yaşlı hizmetleri alanlarından farklı disiplinlerde görevli 1121 meslek elemanı yer alıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.10.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:05
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        Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı başladı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 81 il müdürlüğü personelinin mesleki gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" bu hafta 7 ilde eş zamanlı uygulanıyor.

        AA'nın haberine göre, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 81 il müdürlüğünde görev yapan personelin mesleki gelişimini desteklemek için "Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı" başlatıldı.

        Kars, Diyarbakır, Aydın, Bingöl, Mardin, Kocaeli, Iğdır ve Yalova'da gerçekleştirilen Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programları, bu hafta Muş, Trabzon, Samsun, Bolu, Adana, Osmaniye ve Kırıkkale'de eş zamanlı olarak devam ediyor.

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        Beş gün sürecek eğitimlerde, il müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarda aile ve toplum, çocuk, kadın ile engelli ve yaşlı hizmetleri alanlarından farklı disiplinlerde görevli 1121 meslek elemanı yer alıyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün

        Kırıkkale'deki eğitime, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Bakanlığın Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Serdar Öz ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Alparslan Çevik ile Adana ve Osmaniye'deki eğitimlere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Hüseyin Kaya katıldı.

        İl müdürlüklerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan eğitimlerde, Bakanlıkta görevli eğiticilerin yanı sıra Karadeniz Teknik, Abant İzzet Baysal, Düzce, Karabük, Sakarya üniversitelerinden alanında uzman akademisyenlerle Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığından uzman eğiticiler görev alıyor.

        İHA'nın haberine göre, Samsun'daki programın açılış konuşmasını gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı'nın engelli ve yaşlı hizmetleri, kadın hizmetleri, aile ve toplum hizmetleri ve çocuk hizmetleri alanında çalışan meslek elemanlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığını belirtti.

        Gümrükçü, "Meslek elemanlarının ihtiyaçlara daha iyi yanıt verebilmesini ve yeni yöntemler öğrenerek işlerini daha verimli hale getirebilmesini amaçlıyoruz" dedi.

        Samsun Huzurevi ve Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen programa, Samsun Vali Yardımcısı Vekili ve Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Yardımları Daire Başkanı Cemil İlbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ferhan Sarıcaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, kuruluş müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

        5 gün boyunca 4 ayrı salonda gerçekleştirilecek eğitimlerde, alanında uzman 21 eğitimci bilgi ve birikimlerini aktaracak.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #yerel haberler
        #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
        #Yenilikçi Mahalli Hizmet İçi Eğitim Programı
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