Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor

İHA

Enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına projeler geliştiren Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki kaynak kullanımı artıyor.

Haziran’da ayında kaynak tipi baz alındığında, elektriğin yüzde 27’si hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21’i doğalgaz santrallerinden, yüzde 15’i yerli kömür santrallerinden, yüzde 11’i rüzgâr santrallerinden, yüzde 3’ü jeotermal enerji santrallerinden, yüzde 1’i de güneş enerjisi santrallerinden üretildi.

Geçen yılın Haziran ayında yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 26 iken bu sene bu oran yüzde 42’ye yükseldi.

Türkiye’nin bu alandaki toplam kurulu gücü son bir yıl içerisinde 3.222 MWh artarak 52.585 MWh’ye ulaşırken en yüksek artış biyokütle santrallerinde gerçekleşti. Geçen senenin Mayıs ayından bu yana 98 adet biyokütle santrali açılırken kurulu güçte Megawatt saat cinsinden yüzde 47 artış kaydedildi. Yüksek yağışlı bir kış geçirilmesi hidroelektrik santrallerin performansını artırırken rüzgarlı geçen Mayıs ve Haziran ayları rüzgar santrallerinin payını yükseltti.

Türkiye genelinde ise Haziran ayında toplam 26.987.062 MWh elektrik tüketildi. Haziran tüketimi iklimlendirme ihtiyaçlarının artmasının etkisiyle bir önceki ayın yüzde 7,14 üzerinde gerçekleşirken, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 2,08 artış kaydedildi. Geride bıraktığımız aydaki günlük ortalama tüketim miktarı ise 862.087 MWh oldu.

Veri analiz ve raporlama kuruluşu Fintables'ın kurucu ortağı Yunus Şahin, "Bir yandan ülkeler karbon nötr olmak için hedef yıllar belirlerken diğer yandan atıl vaziyetteki kömür santrallerini çalıştırmayı planlıyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya uygulanan ambargolar devam ettikçe kömüre olan talebin güçlü kalması kaçınılmaz. Bu durum hem çevresel hem finansal olarak daha yüksek maliyetlerle elektrik üretilmesine sebep oluyor. Ne yazık ki bunun yakın bir zamanda çözüme kavuşacağını düşünmüyoruz" dedi.

Haber Görseli: AA