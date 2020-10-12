Antalya'nın Serik ilçesinde galericilik yapan Mehmet Cesur, yaklaşık 3 ay önce ilçedeki bir vatandaştan 20 bin liraya aldığı Alman yapımı Hanomag marka traktörü yenilemeye karar verdi.
DHA'nın haberine göre eskiden oto tamircisi olan Mehmet Cesur, sanayideki arkadaşlarının yardımıyla traktörü 14 bin lira masraf ederek yeniledi.
Mehmet Cesur, 2 aylık çalışma sonucu tıkır tıkır çalışır hale gelen traktörle şimdi evinden iş yerine, oradan da tekrar evine gidip geliyor. Kendisinden 11 yaş büyük olan traktörüne değer biçemeyen ve kendisi için çok değerli olduğunu söyleyen Mehmet Cesur, traktörüyle dolaşmanın kendisine mutluluk verdiğini kaydetti.
'AYRI BİR ZEVK VERİYOR'
Önceden oto tamirciliği ve Serik Esnaf Odası başkanlığı yaptığını söyleyen halihazırda galerici Mehmet Cesur, "1954 model Hanomag marka traktör, Kayaburnu Mahallesi'nden Bayram Ünal adlı rahmetli abimize aitti. 20-25 yıldır depoda yatmaktaydı. Benim de klasik, eski tip araçlara karşı hastalığım var. Eski mesleğim oto tamirciliğiydi. Oda başkanlığı yaptım. Oğlum da antikaya karşı benden fazla merak sardı. Gittik bu arabayı 3 ay önce 20 bin liraya satın aldık. 2 ay gibi bir sürede de sanayide kaportacı ve boyacı arkadaşımızla yaptık. Motoru faaliyete geçirdikten sonra iş yerime traktörle gelip gidiyorum. Lüks araçları artık kullanmıyorum. Bu ayrı bir zevk veriyor. Şu an bana 4x4 sıfır traktör verseler bunun yerine değişmem" dedi.
'PAHA BİÇİLEMEZ'
Traktörün çok değerli olduğunu vurgulayan Mehmet Cesur, "Alman traktörleri. İstanbul'da o dönemler özel yapıldı. Çok sağlam, özellikle sulamalarda çok güzel su çekerdi. Patoz döver, şimdiki traktörleri üçe katlar. Bu traktörlerden eskiden her çiftlik sahibinde bulunurdu. Şu an bunun değerine paha biçilemez. Bana bunun maliyeti 34 bin lira" diye konuştu.
Mehmet Cesur ayrıca Java marka 3.5'luk motosikletini de koleksiyonuna dahil ettiğini söyledi.
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