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        Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Mahalli İdareler Seçimleri'nde ittifaka ilişkin heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirterek, partisinin ittifak arayışlarına ilişkin yaklaşımının, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından cuma günü İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 18:48 Güncelleme: 30.01.2024 - 19:26
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        Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası yaptığı açıklamada, Gazze’de İsrail'in sistematik saldırılarının bütün hızıyla devam ettiğini belirterek, bu süreçte Güney Afrika Cumhuriyeti’nin girişimi üzerine Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararının yüreklere su serpici olduğunu vurguladı.

        Gazze'de bir soykırım olduğunun tescillendiğine işaret eden Kılıç, bundan sonra yargı kararının beklendiğini kaydetti.

        "ADALETİSİZLİĞİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK DÜZENLEME ZAR ZOR DA OLSA YAPILDI"

        Emekli aylıklarına yapılan farklı zamlara ilişkin "adaletsizliğe dikkat çektiklerini" ifade eden Kılıç, "Nihayet bu adaletsizliğin giderilmesine yönelik düzenleme zar zor da olsa yapıldı, emekli maaşlarının artış oranlarında denge adalet sağlandı. Ancak en düşük emekli aylığı hala 10 bin lira düzeyinde. Bu aylıkla geçinebilmek mümkün değil." diye konuştu.

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        Milli Eğitim Bakanlığının özel eğitim öğretim kurumlarının fiyat politikalarını başıboş bırakmaması gerektiğini söyleyen Kılıç, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin taban ücretlerinin yasal bir sisteme kavuşmasına yönelik kanun teklifini de TBMM'ye verdiklerini anlattı.

        Kılıç, "Bu anlamda özel eğitim öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerimiz yasal bir taban maaş sınırına kavuşmuş olacaklar, hem aylıkları hem de özlük hakları bağlamında daha güvenceli bir çalışma zeminine ulaşmış olacaklar." dedi.

        SEÇİM BEYANNAMESİNDE GÜVENLİ VE HUZURLU BİR GELECEK VAADİ

        Suat Kılıç 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların devam ettiğine dikkati çekti. Kamuoyuna duyuracakları seçim beyannamesinde yeni başlıklar görüleceğini dile getiren Kılıç, seçim beyannamelerinde tüm sosyal statüler için yeni bir hayat, güvenli ve huzurlu gelecek vaadi bulunacağını ifade etti.

        Kılıç, "10 Şubat'ta yerel seçim beyannamemizi kamuoyu açıklarken bütün büyükşehir il ve ilçe belediye başkan adaylarımızı da kamuoyuyla paylaşmış olacağız." dedi.

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        Bir gazetecinin seçimlere yönelik ittifak görüşmelerini sorması üzerine Suat Kılıç, şunları kaydetti:

        "İttifak görüşmeleri yapıldı, heyetler arasındaki görüşmeler tamamlandı. Bundan sonrası için ittifak görüşmeleri ya da heyetler arasında yeni bir buluşma, yeni bir görüşme yapmaya doğrusu gerek kalmadı. Taraflar söylediler, dinlediler, anladılar ve ayrıldılar. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz. Bu konuda MYK da değerlendirmesini yapmıştır. Genel başkanımız gerekli gördüğü diğer değerlendirme ve istişareleri de yapacaktır ve nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacaktır. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik ittifak arayışlarına ilişkin Yeniden Refah Partisinin görüş ve yaklaşımı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan tarafından Cuma günü saat 14.30'da İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Dolayısıyla kamuoyunu yeterince meşgul eden bu konudaki görüşümüzü genel başkanımızın yapacağı açıklamayla Türk toplumuyla paylaşmış olacağız."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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