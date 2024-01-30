Yeniden Refah'ın Eskişehir adayı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala Yeniden Refah Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

400 bin üyeyi geçerek Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olan Yeniden Refah, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 2003 ve 2008 yılları arasında Eskişehir valiliği yapan Kadir Çalışıcı’yı aday gösterdi.

Partinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada Çalışıcı’nın adaylığı şöyle duyuruldu:

"Adıyaman, Aksaray ve uzun yıllar Eskişehir Valiliği görevlerinde bulunarak büyük bir onurla kamu hizmeti yapmış olan Kadir Çalışıcı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Eskişehir’e ve partimize hayırlı olsun."

TEPEBAŞI VE GÜNYÜZÜ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DA AÇIKLANDI

Öte yandan partinin Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi için de Tacettin Sarıoğlu’nun aday gösterildiği açıklandı. Mevcut Eskişehir Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut da partiye katılarak Günyüzü Belediye Başkan adayı oldu.

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