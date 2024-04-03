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        Yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde arbede

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da AK Parti'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçları için İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunun ardından alınan karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı. Yeniden oy sayımı devam ederken, dışarıda bekleyenler arasında kavga çıktı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri tartışma sonrasında kurul önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 03.04.2024 - 14:45
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        • 1

          Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına başlandı.

        • 2

          AK Parti'nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından partililer sayıma katılmak için Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin önünde toplandı.

        • 3

          Polis ekiplerinin, girişleri bariyerlerle kapattığı merkeze gerekli izni olanlar dışında kimse alınmadı. Partileri tarafından ismi bildirilen kişiler kimlik kontrolü yapıldıktan sonra sayımı tribünden izlemek üzere salona girdi.

          Sayımın ardından farklı sonuç tespit edilen seçim torbaları için düzenlenen tutanaklar Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenecek.

        • 4

          "800 OY FARKI VAR"

          AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa'da seçimlerde 800 oy fark olduğunu söyledi.

          Birdal, "Ancak biz hukuki olarak bazı somut deliller elde ettik ve bununla ilgili de İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. İlçe Seçim Kurulu bizi haklı gördü ve taleplerimizi kabul etti. CHP örgütü ise buna itiraz etti ve konuyu İl Seçim'e taşıdı. İl Seçim de CHP'nin itirazlarını yerinde bulmadı ve bizi haklı gördü." dedi.

          Karar üzerine oy sayımı için geldiklerini dile getiren Birdal, şunları kaydetti:

          "CHP örgütü şiddet uyguluyor, kavga ediyor. Mahkeme kararını uygulatmamaya çalışıyor. Görüyorsunuz arkada bize baskı yapmaya, hakimleri yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Şu anda sayım başlamış ve içeride devam ediyor. Hukukun uygulanmasını istiyoruz. Milletin iradesi sandığa nasıl girmişse, öyle çıkmasını istiyoruz. Hukuksuz bir uygulamayı hukuka aykırı hareketle, şiddetle bu olayı söndürmeye çalışıyorlar. İnşallah hukukun uygulanmasını sağlamaya çalışacağız."

        • 5

          İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE ARBEDE

          Yeniden oy sayımı devam ederken, dışarıda bekleyenler arasında kavga çıktı. Partililerin kavgasını araya giren polis büyümeden engelledi. Çevik Kuvvet ekipleri tartışma sonrasında kurul önünde güvenlik önlemlerini artırdı.

        • 6

          CHP'DEN AÇIKLAMA

          CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Hak yemeyiz, hakkımızı da yedirmeyiz" diyerek şunları kaydetti

          "Gaziosmanpaşa'dan kirli ellerinizi çekin. 970 oy farkla kazandığımız GOP seçiminde, yapılan itiraz üzerine, geçersiz oylarla sınırlı kalınmayarak, bir başka skandala imza atılmış ve tüm sayımın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. YSK'ya yaptığımız itirazın sonucunun beklenmesi gerekirken, ısrarla sayımı başlatmaya çalışmaktadırlar."

          VALİ İLE GÖRÜŞTÜLER

          Bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi. Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül ile görüştüğünü belirten Çelik, gerekli güvenlik önlemeleri alınacağını belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

          "Gaziosmanpaşa’da İlçe Seçim Kurulu’nun yeniden sayım kararı ile ilgili itirazımız sonucu YSK toplantıdayken üç seçim kurulundan bir tanesinin ısrarla yeniden sayım yapmak istemesi siyasi baskıların bir sonucudur. İlçe Seçim Kurulunda ortaya çıkan kargaşa görüntüleri ile ilgili İstanbul Valisi ile görüştüm, gerekli güvenlik önlemeleri alınacak. Sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Milletvekillerimiz ve örgütümüzle görevimizin başındayız."

        • 7

          İTİRAZLAR KABUL EDİLMİŞTİ

          AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, seçim sonuçlarına ilişkin Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurullarına ayrı ayrı itiraz dilekçeleri sunmuş, bazı oyların geçerli olmasına rağmen geçersiz sayıldığını bildirerek, oy pusulalarının yeniden sayılmasını talep etmişti.

          Gaziosmanpaşa 1, 2. ve 3. İlçe Seçim Kurulları tarafından incelenen dilekçeler oy çokluğuyla kabul edilerek ayrı ayrı karara bağlanmış, belediye başkanlığı seçiminde kazanan aday ve ikinci aday arasındaki oy farkının yaklaşık 10 katı kadar geçersiz oy sayısı olduğu belirtilmişti.

        • 8

          Seçim sonuçlarının tam ve doğru şekilde belirlenmesi için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı seçimi yönünden geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

          Karar üzerine CHP'nin İl Seçim Kuruluna yaptığı itiraz reddedilmişti.

        • 9

          GAZİOSMANPAŞA'DA OY FARKI NE KADAR?

          31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40.45 oranında oy almış; AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40.12 oy alarak ikinci olmuştu.

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