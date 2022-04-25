Yeniden kapanma endişesi: Halk marketlere koştu!

Çin'in başkenti Pekin'de son 3 günde tespit edilen yerel kaynaklı 42 yeni Kovid-19 vakası, kentte kapanma tedbirini gerektirecek yayılma ihtimaline dair kaygıya yol açtı.
HALK MARKETLERE AKIN ETTİ
Vakalardan 26'sının görüldüğü merkez ilçelerden Çaoyang'da bugün toplu testler yapılacağının duyurulmasının ardından dün vatandaşlar, süper marketlere akın etti. Bazı süpermarketlerde temel gıda maddelerinin bulunduğu rafların boşaldığı gözlendi.
Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, pirinç, yağ, et ve un gibi temel gıda ürünleri satın aldığı görüldü.
Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.
Son 24 saatte 14 vakanın kaydedildiği Pekin'de önceki gün 6, dün ise 22 vakanın tespit edildiği bildirilmişti.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) yapılan açıklamada, yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtildi.
Omicron varyantı taşıyan yeni vakaların gezi grupları, öğrenciler ve bir motorlu kurye ile bağlantılı olduğu, şehrin doğusundaki Chaoyang, kuzeydoğusundaki Şunyi, güneybatısındaki Fangşan ve güneydoğusundaki Tongcou ilçelerini etkilediği kaydedildi.
"DURUM ACİL VE VAHİM"
Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay benzeri bir kapanmayı gerektirecek yayılmanın olması ihtimali kaygıları artırıyor.
Devlete ait "Beijing News" gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi, Belediye Başkanı Çın Cining ve diğer şehir yetkilileri, yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı.
Toplantıda yetkililer, şehirde aniden ortaya çıkan vakaların farklı yayılma zincirlerine ait olduğunu, bu yüzden daha fazla yayılma riskinin bulunduğunu vurgulayarak, "durumun acil ve vahim olduğunu" belirtti.
Yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
Ülkenin en büyük şehri Şanghay'da Kovid-19 vakalarının tetiklediği salgın dalgası kapsamında uygulanan kapanma nedeniyle Çin'in diğer büyük şehirlerinde de salgın korkusu hissediliyor.
Güney eyaleti Guangdong'a bağlı 17,5 milyon nüfuslu Şıncın şehri, martta yerel kaynaklı 60 vakanın görülmesinin ardından bir hafta kapanmaya gitmişti.
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