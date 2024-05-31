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        Haberler Gündem Güncel Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme! - Son dakika haberi

        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!

        Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcılık davada 8 sanık hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:40
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        Yeniden görülen Dink cinayeti davasında flaş gelişme!
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        AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen davanın duruşmasına devam edildi.

        DHA'nın haberine göre esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Veysal Şahin, Onur Karakaya, Ali Öz ve Okan Şimşek'in aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, “Tasarlayarak kasten öldürme" ve “Anayasayı ihlal" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

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        3 sanığın beraatini talep eden savcı, 3 sanık hakkında da çeşitli hapis cezaları istedi. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

        Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ve gazetecilerin de aralarında olduğu 78 sanığın yargılandığı davanın, Yargıtay'ın 15 sanık hakkında verdiği bozma kararı ardından yeniden görülmesine bugün devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya, Okan Şimşek, Veysal Şahin, Ali Öz, Volkan Şahin, Onur Karakaya'nın arasında bulunduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

        8 SANIK HAKKINDA 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

        Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar Osman Gülbel, Veysel Şahin, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay, Ali Öz, hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme" ve “Anayasayı ihlal" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Sanık Bekir Yokuş hakkında ise, “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve “Anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istendi.

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        Sanıklardan Veysal Şahin
        Sanıklardan Veysal Şahin

        "HİÇBİRİNİ TANIMIYORUM"

        Mütalaaya karşı savunma yapan Veysel Şahin, "İşlemediğim bir suçtan dolayı tutuklu olmaktan, burada olmaktan kendim adına, sizin adınıza, ailem adına, devletim adına utanç duyuyorum. Cinayeti planlayanlarla, işleyenlerle hiçbir bağlantım yok. İstenen cezaya bakıyorum akıl, mantık almıyor. Ben bir uzman çavuş olarak aldığım bilgiyi paylaştım. Ben hala keşfe iştirakli gösteriliyorum, bu hatalar düzeltilmiyor. Hiçbirini tanımıyorum. Emniyetten tanıdığım yok, İstanbul jandarmadan tanıdığım yok" dedi. Mahkeme, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

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