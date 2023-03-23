Sevgilisinden ayrılan gençlere destek: 4 milyon dolar bütçe ayrıldı

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Yeni Zelanda hükümeti, sevgilisinden ayrılan gençlere destek olmak için"Love Better" isimli bir uygulama başlattı.

Guardian'da yer alan habere göre, Z kuşağı arasında popüler olan sosyal medya platformlarında yer alan "Love Better" isimli kampanya ile sevgilisinden yeni ayrılmış gençlere destek olmak hedefleniyor.

"BAŞKA BİR HÜKÜMET TARAFINDAN DENENMİŞ BİR YAKLAŞIM DEĞİL"

Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan Guardian'a "Bu, dünyadaki başka herhangi bir hükümet tarafından denenmiş bir yaklaşım değil." dedi.

2022'de Yeni Zelanda hükümeti tarafından yapılan araştırmaya göre, 16-24 yaşındakilerin yaklaşık yüzde 80'inin bir ilişkisi vardı ve bunların yüzde 87'si normal bir ayrılık sürecinin ötesinde duygular yaşadı. Gençlerin yüzde 55'i ise bir ilişkiyi zarar görmeden bitirebileceklerinde emin değil ya da sadece "biraz" emin.

Gençler çoğunlukla duygusal acı yaşasa da, 6 gençten 1'i fiziksel tartışmalarla karşılaştığını ifade etti.

4 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

Hükümet bu kampanyanın, aile içi şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik ilk stratejisi olduğunu dile getirdi. Radhakrishnan, "Yeni Zelanda'da çok yüksek seviyede aile içi ve cinsel şiddet oranına sahibiz. Bunu tersine çevirmek için çalışıyoruz." dedi.

Kampanyanın üç yıl boyunca devam edeceği ve kampanyaya 6,4 milyon Yeni Zelanda Doları (4 milyon$) ayrıldı.

*Haberin görseli Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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