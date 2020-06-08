Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yaptığı açıklamada, ülkede bilinen en son enfekte olmuş kişinin iyileştiğini, ülkede koronavirüs salgınının bittiğini ve salı gününden itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.
Başbakan Ardern, "Bugün Yeni Zelanda'da aktif vaka yok. Son 17 gün içinde yaklaşık 40.000 kişiyi Covid-19 için test ettik ve hiçbirinin testi pozitif çıkmadı" dedi.
"ETKİNLİKLER KISITLAMASIZ BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİR"
Reuters'ta yer alan habere göre, ülkedeki alarm durumunu gece yarısından itibaren birinci seviyeye çektiklerine dikkat çeken Başbakan Ardern, "Kamuya açık ve özel etkinlikler kısıtlamasız bir şekilde yapılabilir. Perakende ve konaklama sektörleri normal bir şekilde faaliyet gösterebilir. Tüm toplu taşıma çalışmaya devam edebilir" diye konuştu.
ALARM SEVİYESİ 2'DEN 1'E ÇEKİLECEK
"Bugün 75 gün sonra hazırız" diyen Ardern, hükümetin sosyal mesafe kısıtlamalarını kaldırdığını belirtti. Ardern, pazartesi gece yarısından itibaren sosyal mesafe kısıtlamalarının kaldırılacağını, ülkenin alarm seviyesinin 2'den 1'e çekileceğini kaydetti.
ÜLKEDE KORONAVİRÜS NEDENİYLE 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Koronavirüs Yeni Zelanda'da ilk kez şubat ayının sonlarında görülmüştü. O günden bu yana ilk kez aktif koronavirüs vakasının görülmediği bildirildi. Ülkede koronavirüse yakalanan 1.154 kişi oldu, 22 kişi hayatını kaybetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!