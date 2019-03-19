19 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ardern, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu terör eylemiyle birçok şeyin peşindeydi, bir tanesi de kötü şöhretti. Bu yüzden onun adını zikrettiğimi asla duymayacaksınız." ifadesini kullandı.
Milletvekillerinden de teröristten ziyade terör saldırısında hayatını kaybeden kişilerin isimlerini söylemelerini isteyen Ardern, "O bir terörist. Bir suçlu. Aşırılıkçı. Hakkında konuştuğumda isimsiz olacak." dedi.
Ardern, Facebook ile iletişim içinde olduklarını, terör saldırısının videosunun kaldırılmasına yönelik çabaları hakkında bilgi aldıklarını belirtirken, videonun hala internet ortamında var olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Yeni Zelanda Başbakanı, videonun yayınlandığı platformların "postacı değil yayıncı" olduklarına, dolayısıyla sorumlu davranmaları gerektiğine işaret etti.
Jacinda Ardern ayrıca Yeni Zelanda'da silah yasası reformlarının 10 gün içinde açıklanacağını, istihbarat ve güvenlik kuruluşlarının terör saldırısı riskini tespit etmekteki başarısızlığıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü vurguladı.
Parlamentoda Müslüman toplum liderleriyle de bir araya gelen Yeni Zelanda Başbakanı'nın, toplantıya katılanları "selamünaleyküm" diyerek selamlaması dikkati çekti.
CHRISTCHURCH'TE HAYAT NORMALE DÖNÜYOR
Bu arada Christchurch'de hayatın normale döndüğü gözlenirken, kurbanların tedavi edildiği hastane yakınındaki sokaklar dört günün ardından trafiğe açıldı.
Dün akşam kentte farklı okullar ve bölgelerden binden fazla öğrenci, Nur Camisi'nin karşısındaki parkta toplandı. Gün batımında parkta toplanan öğrenciler kurbanlar için mum yaktı ve geleneksel bir Maori şarkısı söyledi.
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.
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