Ardern basın toplantısında depreme yakalandı!

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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ülkede meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Bir gazetecinin sorusunu dinlerken depremin meydana geldiği anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Sarsıntılar geçtikten sonra konuşan Ardern, "ufak bir dikkat dağınıklığı yaşadığını" söyleyerek sorunun tekrarlanmasını istedi.

Olayın ardından gazetecilere verdiği demeçte, kendisi de sahnede olan Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'ın deprem olduğuna tam olarak ikna olmadığını ve sadece kuvvetli bir rüzgar mı estiğini merak ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda, sismik olarak aktif "Ateş Çemberi", 40 bin kilometre uzunluğundaki volkanik yay ve Pasifik Okyanusu'nun çoğunu çevreleyen okyanus hendekleri üzerinde bulunduğu için genellikle zayıf ila orta şiddette depremler yaşar.