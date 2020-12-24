Yeni yılda il il trafik sigortası

Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyor. 1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.

İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA

Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek. İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi. Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.

EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE

En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE YENİ KAYDOLACAK OTOMOBİLİN TRAFİK SİGORTAS 1.626 LİRA OLACAK

İl OCAK 2021 SİGORTA PRİMİ Adana 1.518 Adıyaman 1.457 Afyonkarahisar 1.472 Ağrı 1.472 Amasya 1.472 Ankara 1.580 Antalya 1.503 Artvin 1.488 Aydın 1.457 Balıkesir 1.472 Bilecik 1.488 Bingöl 1.518 Bitlis 1.488 Bolu 1.488 Burdur 1.457 Bursa 1.580 Çanakkale 1.457 Çankırı 1.472 Çorum 1.488 Denizli 1.503 Diyarbakır 1.503 Edirne 1.472 Elazığ 1.488 Erzincan 1.488 Erzurum 1.534 Eskişehir 1.518 Gaziantep 1.488 Giresun 1.503 Gümüşhane 1.488 Hakkâri 1.457 Hatay 1.457 Isparta 1.457 İçel (Mersin) 1.488 İstanbul 1.626 İzmir 1.534 Kars 1.457 Kastamonu 1.457 Kayseri 1.534 Kırklareli 1.472 Kırşehir 1.488 Kocaeli 1.580 Konya 1.503 Kütahya 1.457 Malatya 1.503 Manisa 1.472 Kahramanmaraş 1.472 Mardin 1.457 Muğla 1.457 Muş 1.488 Nevşehir 1.472 Niğde 1.472 Ordu 1.518 Rize 1.518 Sakarya 1.518 Samsun 1.518 Siirt 1.488 Sinop 1.457 Sivas 1.488 Tekirdağ 1.518 Tokat 1.457 Trabzon 1.518 Tunceli 1.457 Şanlıurfa 1.457 Uşak 1.472 Van 1.472 Yozgat 1.472 Zonguldak 1.488 Aksaray 1.488 Bayburt 1.503 Karaman 1.472 Kırıkkale 1.503 Batman 1.488 Şırnak 1.472 Bartın 1.472 Ardahan 1.457 Iğdır 1.488 Yalova 1.534 Karabük 1.518 Kilis 1.457 Osmaniye 1.457 Düzce 1.518

İŞTE YENİ YILDA İL İLE VE AY AY TRAFİĞE YENİ KAYIT EDİLECEK 4.BASAMAK TRAFİK SİGORTASI TUTARLARI

(Sigorta primleri) 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 İl OCAK 2021 ŞUBAT 2021 MART 2021 NİSAN 2021 MAYIS 2021 HAZİRAN 2021 TEMMUZ 2021 AĞUSTOS 2021 EYLÜL 2021 EKİM 2021 KASIM 2021 ARALIK 2021 Adana 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Adıyaman 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Afyonkarahisar 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Ağrı 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Amasya 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Ankara 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763 Antalya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Artvin 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Aydın 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Balıkesir 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Bilecik 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Bingöl 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Bitlis 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Bolu 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Burdur 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Bursa 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763 Çanakkale 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Çankırı 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Çorum 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Denizli 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Diyarbakır 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Edirne 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Elazığ 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Erzincan 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Erzurum 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711 Eskişehir 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Gaziantep 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Giresun 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Gümüşhane 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Hakkâri 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Hatay 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Isparta 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 İçel (Mersin) 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 İstanbul 1.626 1.642 1.658 1.675 1.692 1.709 1.726 1.743 1.761 1.778 1.796 1.814 İzmir 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 2.567 Kars 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Kastamonu 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Kayseri 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711 Kırklareli 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Kırşehir 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Kocaeli 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763 Konya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Kütahya 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Malatya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Manisa 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Kahramanmaraş 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Mardin 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Muğla 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Muş 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Nevşehir 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Niğde 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Ordu 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Rize 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Sakarya 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Samsun 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Siirt 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Sinop 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Sivas 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Tekirdağ 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Tokat 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Trabzon 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Tunceli 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Şanlıurfa 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Uşak 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Van 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Yozgat 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Zonguldak 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Aksaray 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Bayburt 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Karaman 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Kırıkkale 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 Batman 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Şırnak 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643 Bartın 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.396 Ardahan 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Iğdır 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660 Yalova 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711 Karabük 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 Kilis 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Osmaniye 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626 Düzce 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694