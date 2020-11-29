Yeni yasaklar gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı uzayacak mı? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının hafta içi de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni yasakların getirileceği konuşuluyor.
YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıkarken, Pazartesi günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında ciddi yasakların gelmesi bekleniyor.
Ortaya çıkan yeni iddialara göre, hafta sonu tam karantina beklenirken, hafta içi ise saat 20.00 ile sabah saat 05.00 arası sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI
Korona virüs salgınında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hasta sayısında büyük artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tüm vaka sayılarını paylaşmıştı.
Bakan Koca’nın tüm vaka sayılarını açıklamasının ardından günlük vaka sayısı 30 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin uygulanabileceğinin altını çizmişti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrası Üsküdar'da yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması durumunda yeni tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olacağının altını çizdi.
KUAFÖRLER, BERBERLER KAPATILACAK MI? SEYAHAY YASAĞI GELECEK Mİ?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nden sokağa çıkma kısıtlaması kararı dışında başka yeni tedbirlerin de çıkacağı iddia edildi. Bunların arasında oteller, berber ve kuaförler ile tüm mekânların kapanması ve seyahat yasaklarının gelmesi bulunuyor. Büyükşehirlere giriş ve çıkışların kapatılacağı belirtilirken, havalimanlarının uluslararası uçuşlara kapanmasının da alınacak diğer önlemler arasında yer alacağı gelen haberler arasında yer alıyor.
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