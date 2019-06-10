10 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Microsoft’un oyun konsolu Xbox’ın yenisi için geri sayım başladı. ABD’li şirket, Los Angeles’ta düzenlenen oyun fuarı E3 etkinliği kapsamında yeni Xbox oyun konsolu hakkındaki detayları paylaştı. Buna göre “Project Scarlett” kod adıyla geliştirilen yeni Xbox’ın en çok dikkat çeken özelliği gücü olacak.
Microsoft’un 2017 yılı sonunda çıkardığı Xbox One X modelinin ardından gelecek olan yeni Xbox, One X’ten dört kat daha hızlı olacak.
E3 2019 etkinliğinde "Project Scarlett" kod adıyla tanıtılan konsolda Zen 2 mimarisini kullanan AMD işlemci, 6 GB RAM ve yeni nesil SSD kullanılacak.
Yeni konsol hakkında resmi bilgilerin verildiği etkinlikte konuşan Xbox'un tepe yöneticisi Phil Spencer, "Bir konsol, sadece tek bir şey için inşa ve optimize edilmelidir; oyunlar... Xbox takımı olarak size keşfedecek en iyi oyunları sunmaya kararlıyız" dedi.
Çıkış oyunu Halo olacak olan yeni Xbox ile 120 FPS’ye kadar oyun oynanabilecek, konsolda 8K teknolojisi de bulunacak. Microsoft’un yeni konsolunda ayrıca gerçek zamanlı ışın izleme (ray tracing) teknolojisi de desteklenecek.
GELECEK YIL SATIŞA ÇIKACAK
Microsoft’un daha iyi yükleme süreleri, daha yüksek işlemci gücü ve daha erişilebilir fiyatlara odaklanarak geliştirdiğini duyurduğu yeni Xbox, 2020 yılında satışa sunulacak. Kod adı “ “Project Scarlett” olan yeni Xbox oyun konsolunun resmi adı ve fiyatı ise henüz belli olmadı.
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