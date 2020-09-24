Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın 52 yıldır yollarda olan pick-up modeli Hilux, makyajlı versiyonu ile satışa sunuldu.

Hem tasarım hem de teknik anlamda değişiklikler geçiren aracın yeniliklerine geçmeden önce, Hilux'ın Türkiye lansmanında önemli mesajlar veren Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarına bakmakta fayda var.

Yıl başında pazar tahminini 500 bin adet olarak belirlediklerini vurgulayan Bozkurt, "Pandemi döneminin çetin geçtiği Mart ve Nisan aylarında 2020'nin sektör açısında kayıp yıl olacağını tahmin ediyorduk. Fakat, ilerleyen dönemde pandemi ile birlikte artan bireysel araç talebi ve geçmiş yıllardaki ertelenen talebinde geri dönmesi satışlara olumlu yansıdı. Türkiye'de satış yapan markalar araç bularak talebe yetişebilirse, otomotiv pazarının 2020'yi 750 bin adet ile kapatabileceğini öngörüyoruz. Pazardaki yüksek talep, 2021'in ilk çeyreğine kadar devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Bozkurt, Toyota'nın Türkiye'de 2020'yi 42 bin adetlik satış ile kapatacağını da kaydederek, "2020'de, geçen yıla göre yüzde 70 daha fazla otomobil satmış olacağız. Yeterli araç bulabilsek, bu rakamı 60 bin adetlere çıkarabilirdik" diye konuştu.

'SUV'DAN PICK-UP'A KAYMA VAR'

Bozkurt, pick-up segmentinin çok rekabetçi bir segment olduğunu belirterek, "Avrupa’daki emisyon normlarına uyan Hilux ile bugüne kadar 52 bin 155 adetlik satış gerçekleştirdik. Yeni Hilux için 2020 sonuna kadar 1000’e yakın, 2021 yılında ise 3 bin 500-4 bin adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Hafif ticari araç segmentinde Hilux ile yer alırken, gelecek yıl da CDV modelimiz olan Proace City’nin ürün gamımıza katılmasıyla hafif ticari araç pazarında iddiamızı artıracağız" dedi.

Pick-up segmentinin SUV pazarından da pay almaya başladığını sözlerine ekleyen Bozkurt, "Yeni Hilux'ta çoğu SUV’da bile olmayan özellikler var. SUV kitlesinden pick-up’a doğru bir kayma yaşanacaktır. Satacağımız Hilux’ların yüzde 70’lere yakınının üst donanıma sahip olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bozkurt, Toyota'nın geçtiğimiz ay tanıttığı yeni c-SUV modeli Corolla Cross'un da, 2022 yılında Türkiye'de satışa sunulacağının bilgisini paylaştı.

TEK MOTOR İLE BAYİYE GELDİ

Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt'un açıklamalarının ardından yenilenen Hilux'a bakacak olursak, aracın en başta değişen ön yüzü dikkat çekiyor. Bu bölümde, ön tampon, ön ızgara ve LED farların yeniden tasarlandığı görülüyor.

LED ön sis farları tüm versiyonlarda standart olarak sunmaya başlayan Hilux'ta, LED far teknolojisinin aracın stop lambalarına da geldiği açıklandı.

Hilux'un tek bir motor ile ithal edileceğini en başta belirtmiştik. Yapılan açıklamaya göre, makyaj öncesindeki 2.8 litrelik dizel motor Türkiye'de satışa sunulmayacak.

Bunun yerine tüm versiyonlarda 2.4 litre hacminde dizel bir ünite yer alacak. Bu motor, 6 ileri manuel ve 6 ileri otomatik şanzımanla eşleştirilebiliyor ve 150 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor.

SERİNİN TEPESİNE YENİ DONANIM EKLENDİ

Öte yandan, makyaj operasyonu ile birlikte Hilux ürün gamının tepesine Invincible isimli bir versiyon yerleşti.Adventure ve Hi-Cruiser donanım paketlerinden daha çok özelliğe sahip olduğu açıklanan Invincible'da, LED far, 18 inç siyah alüminyum alaşımlı jantlar, modele özel ön tampon, koyu gri tampon altı koruma ve dış aynalar, mat siyah arka kasa roll-bar, siyah boyalı sürgülü kapak, modele özgü çamurluk üst koruyucu ve koyu gri arka tampon gibi farklılıkların yer aldığı kaydedildi.

Deri koltuk döşemesi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon simidi, elektrikli ayarlanabilir ön sürücü koltuğu gibi donanımları standart olarak sunan Invincible’da, 9 hoparlörlü JBL Premium ses sistemi ve kapı içi ambiyans aydınlatmalar gibi özellikler de bulunuyor.

Verilen bilgiye göre, akıllı telefon entegrasyonlarına sahip 8 inç dokunmatik ekran ile ön ve arka park sensörleri ise her versiyonda standart olarak sunuluyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Hilux'ın makyajla birlikte 4x4 versiyonlarında sunulan aktif elektronik çekiş kontrol sisteminin, üst versiyonlarda 4x2 moduna alındığında da aktif hale getirebildiği bildirildi. Ayrıca, çekme kapasitesinin de 450 kg artarak 3.5 tona çıktığı belirtildi.

Makyajlı Hilux'ın, 252 bin TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı bilgisi verildi.