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        Haberler Kültür-Sanat Resim Yeni sergi: ‘Rüyaların Gündoğumu’

        Yeni sergi: ‘Rüyaların Gündoğumu’

        Sanatçı Ağıt Uğur Uludağ'ın gerçekle hayal arasında gidip gelen bir yolculuğun kapılarını araladığı 'Rüyaların Gündoğumu' isimli kişisel sergisi, Ocak ayı boyunca Trump Art Gallery'de sanatseverlerle buluşuyor. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:36
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        Yeni sergi: 'Rüyaların Gündoğumu'
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        Trump Art Gallery, sanatçı Ağıt Uğur Uludağ’ın 8. kişisel resim sergisi ‘Rüyaların Gündoğumu’na Ocak ayı boyunca ev sahipliği yapacak. Uludağ’ın içsel yolculuğunun bir yansıması niteliğinde olan eserler; sanat, rüya ve gerçekliğin kesişim noktasında izleyicinin düşünce sınırlarını zorluyor ve içsel bir diyalog başlatıyor.

        Eserleriyle izleyicinin kendi iç dünyasını keşfetme ve anlama çabasına katkı sunmayı amaçladığını belirten sanatçı Ağıt Uğur Uludağ, “Modern dünyada bir tüketim nesnesi ve öznesi olan insanoğluna ‘Rüyaların Gündoğumu’, kendi içsel gün doğumlarına tanıklık etme ve katılma fırsatı sunuyor. Bu bağlamda, realistik romantizmin estetik zarafeti, sürrealizmin özgürlüğü ile buluşuyor. Bu eserler, teknik bir özenle işlenmiş duygu yüklü bir dünya yaratmanın ötesinde, melankoli ve psikolojinin derinliklerine uzanan bir ifade biçimidir” diyor.

        Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 31 Ocak tarihine kadar Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

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        #Trump Art Gallery
        #Rüyaların Gündoğumu
        #Ağıt Uğur Uludağ
        #sergi
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