Fethiye'de mutlaka gidip görmeniz gereken yerler!

Ülkemizin olduğu kadar dünyanın da sayılı tatil destinasyonlarından biri olan Fethiye; vadileri, koyları, adaları, plajları ve ekstrem sporlarıyla yeni neslin vazgeçilmezi… Kadim geçmişiyle de konuklarına unutamayacakları bir tatil vadeden Fethiye’de yapılacak pek çok ritüel var. Şehrin karmaşasından bıkıp kendini doğanın ve denizin koynuna bırakmak isteyenler, sizi bu tarafa alalım…

1. Çalış Plajı;

Bölgedeki en güzel plajlardan biri olan Çalış Plajı, kilometrelerce uzunluktaki geniş plajının yanı sıra otel, restoran ve hediyelik eşya dükkanlarıyla konuklarına sesleniyor.

Akşamları ılık ılık esen yaz esintilerine karşı yürümek isteyenler için muhteşem bir görsel şölen sunan Çalış Plajı, aileler için ideal bir tatil mekanı olarak da beğeni kazanıyor.

2. Ölüdeniz

Likyalılarda ışık ve güneş diyarı, Ortaçağ’da “Uzak Diyar” olarak tanınan, Anadolu’nun güneybatısındaki Teke Yarımadası’nda bulunan Türkiye’nin önemli doğal güzelliklerinden biri… Adıyla müstesna olan Ölüdeniz, tatilcilerin uğramadan geçmediği bir nokta. Tatilciler doğa harikası bu yerde buranın muhteşem güzelliğinde, su sporları yapıyor. Rüzgar sörfü ve kite sörf başta olmak üzere su kayağı, wakeboard gibi aktiviteler de ilgi geçiyor.

3. Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu

Fethiye’nin olduğu kadar Türkiye’nin de doğal güzelliklerinden biri olan Kelebekler Vadisi, 350 metreye ulaşan sarp kayalıklarıyla çevirili. İsmini; barındırdığı 80′den fazla kelebek türünden ve özellikle Kaplan kelebeğinden alan vadi, muhteşem atmosferiyle konuklarına unutamayacakları anılar bırakıyor. Tarihi Likya Yolu üzerinde bulunan Kabak Koyu ise Türkiye’nin ve dünyanın en güzel koylarından birisi. Türkiye’nin her bölgesinden ve her kesiminden insanı konuk eden Kabak Koyu, doğasıyla herkesi kendine hayran bırakıyor.

4. Adalar turuyla eşsiz doğal güzellikleri keşfet

Fethiye gelip de 12 Adalar turuna çıkmadan olmaz… Tatilcilerin bu tura mutlaka bir gün ayırmaları gerekiyor.

Fethiye’ye gelip de günlük teknelerle 12 Adalar turuna çıkmadan olmaz. Fethiye İskelesi’nden kalkan tekne turlarına mutlaka bir gün ayırmak gerekiyor.

5. Babadağ’ın eteklerinde yamaç paraşütü deneyimi…

Fethiye-Ölüdeniz’de gidip de yamaç paraşütü yapmadan dönülmez. Babadağ’ın eteklerine çıkıp Ölüdeniz’in muhteşem manzarasına karşı kuş gibi süzülmek kim istemez… Paraşüt konusunda hiç deneyimi olmayanlar bile profesyonel hocalar eşliğinde yamaç paraşütü heyecanını yaşayabiliyor. Konu paraşüt fiyatlarına geldiğinde ise biraz pahalı olabiliyor. Paraşütle atlarken fotoğraf çektirmek istediğinizde de fiyatlar bir tık daha yukarı çıkıyor. Ama bu muhteşem deneyimi ölümsüzleştirmek isteyeceksiniz…

6. Cennet ve Katrancı Koyu

Kelebekler Vadisi ve Kabak Koyu’ndan sonraki önemli koylardan biri olan Cennet Koyu, diğer adıyla Balartlı Koyu, muhteşem doğasıyla konuklarını kucaklıyor. Görkemli dağlarının kucakladığı vadi, aynı güzellikteki turkuaz rengi denizi ve beyaz kumsalıyla sanki cenneti temsil ediyor.

Katrancı Tabiat Parkı ise çam ve okaliptüs ağaçları ile kaplı ormanı, 2 ayrı koydan oluşan denize girme imkanı bulunan, yıllardır çadır ve karavancı müşterilerin tercih ettiği doğa ile iç içe bir tabiat parkıdır.

7. Saklıkent

Fethiye’nin konuklarına sunduğu önemli yerlerden biri de Saklıkent Kanyonu. Doğanın insanlığa bahşettiği kanyon, günü birlik ziyaret için oldukça ideal bir rota. Fethiye’den arabayla bir saatlik uzaklıkta bulunan Saklıkent Milli Parkı herkesin ziyaret etmesi gereken eşsiz güzelliklerdendir.

8. Rafting heyecanı için Dalaman Çayı…

Adrenalin tutkunları için vazgeçilmez adres olan Dalaman Çayı, rafting tutkunların vazgeçilmez noktalarından biri…. 26 kilometrelik rafting parkuruyla Dalaman Çayı, adrenalin dolu saatler geçirmek isteyen arkadaş grupları için oldukça iddialı bir seçenek.

9. Fethiye Merkez Balık Pazarı / Kendi balığınızı kendiniz seçin

İstediğiniz restoranda istediğiniz balığı yeme imkanı sunan Fethiye Merkez Balık Pazarı, ortada yuvarlak balık tezgahı ve dört bir etrafındaki restoranlardan oluşmaktadır. Taze balıkları istediğiniz içecekle bütünleştirmenize imkan sağlayan mekan, mezeleriyle de tatilcilerin uğrak noktası…

10. Eski Kent ”Paspatur”da kaybolun

Kadim medeniyetini günümüzde aslına uygun olarak restore edilmiş bir şekilde konuklarına sunan Paspatur, içerisinde hediyelik eşya dükkanları, kafeler, halıcılar, kilimciler, butikler ve kuyumcular bulunan çarşıyla konuklarını mistik bir yolculuğa çıkarıyor. İsmini yüzyıllardır ortasından akan Paspatur suyundan alan eski kent, efsaneye göre; suyunu içen herkesi tekrar Fethiye’ye getirirmiş.